Sky macht Verkündung: Kunden dürfen sich freuen

Der Pay-TV-Sender Sky bedient seine Kunden regelmäßig mit Dokumentationen über bekannte Persönlichkeiten. Unter anderem über Vitali Klitschko und Christoph Daum berichtete der TV-Anbieter zuletzt.

Nun sorgt Sky mit einer Hammer-Nachricht für großes Jubeln bei seinen Zuschauern. Vor allem die Fans der deutschen Nationalmannschaft dürfen sich jetzt freuen. Ihm widmet der Pay-TV-Sender nun eine eigene Doku.

Sky: Völler-Doku offiziell

Rudi Völler ist in der deutschen Fußballgeschichte eine echte Legende. Weltmeister 1990, dazu 47 Länderspieltore für die DFB-Elf. Und auch auf Klubebene konnte der einstige Weltklasse-Stürmer große Erfolge feiern, gewann unter anderem mit Olympique Marseille in der Saison 1992/93 die Champions League. Auch nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Fußball treu. Derzeit arbeitet Völler als Direktor Profifußball für die deutsche Nationalmannschaft.

Auch interessant: Sky macht es offiziell! Sender schnappt sich TV-Rechte

Wie Sky nun bekannt gegeben hat, arbeitet man derzeit zusammen mit Banijay Productions Germany an der Sky Original Doku „Rudi Völler – Die Dokumentation“. In dieser soll der gebürtige Hanauer tiefe Einblicke in seine Karriere geben. Aber auch das Privatleben Völlers soll den Zuschauern nicht verborgen bleiben. Zudem sollen auch seine Wegbegleiter wie zum Beispiel Lothar Matthäus oder Julian Nagelsmann zu Wort kommen.

„Eine der größten Persönlichkeiten“

Völler selbst zeigt sich indes hoch erfreut über die Arbeiten an seiner Dokumentation: „Als Partner der Bundesliga ist Sky seit meiner Rückkehr nach Deutschland in den vergangenen 30 Jahren ein ständiger Wegbegleiter. Deshalb freue ich mich sehr, jetzt mit Sky eine Doku umsetzen zu dürfen, die exklusive Einblicke in mein Leben und meine Karriere zeigt.“

Auch Nico Gammella, Executive Producer bei Sky Deutschland, freut sich über den Völler-Coup: „Rudi Völler ist eine der größten Persönlichkeiten im deutschen Fußball. Mit seiner sympathischen Art und seinen Erfolgen als Spieler, Trainer und Funktionär begeistert er seit Jahrzehnten die Fans. Wir freuen uns sehr, das spannende Doku-Projekt mit ihm umzusetzen“. Sky-Kunden dürfen sich also freuen.