Formel 1 vor TV-Beben – auch Sky schaut ganz genau hin

In Deutschland kauf RTL Sky und hat damit jetzt alle Formel-1-Rechte. Nun kracht es auch in den USA – und dieses TV-Beben würde auch internationale Folgen haben.

Der US-Technologiekonzern Apple greift laut „Business Insider“ nach den Senderechten der Formel 1 in den USA. Bereits im Oktober 2023 wurde Apples Wunsch nach einem weltweiten TV-Deal für Apple TV+ gemeldet – und so horchen auch Sky und RTL bei der nun ernst werdenden Offensive auf. Das geplante Angebot beläuft sich angeblich auf über 150 Millionen Dollar pro Saison.

Formel 1: Apples neues Investitionsziel

Apple produzierte bereits den erfolgreichen Film „F1 – The Movie“ mit Brad Pitt. Der Kinofilm spielte 360 Millionen Dollar ein. Nun plant Apple offenbar, die Rennserie live auf Apple TV+ anzubieten. Aktuell zahlt ESPN 75 bis 90 Millionen Dollar jährlich. Apples Angebot würde die bisherigen US-Verträge übertreffen.

+++ Formel 1: Perez-Überraschung! Plötzliche Rückkehr sorgt für Staunen +++

Formel-1-Senderechte in den USA gewinnen immer mehr an Wert. Seit der Netflix-Serie „Drive to Survive“ steigen die Einschaltquoten. Dennoch bleibt das Interesse in den USA im weltweiten Vergleich moderat. Etwa 1,3 Millionen Amerikaner schauen durchschnittlich einen Grand Prix. In Deutschland liegt die Zuschauerzahl sogar leicht darüber.

ESPN zieht sich zurück

ESPN, Teil des Disney-Konzerns, möchte bei hohen Kosten für die Rechte nicht mitbieten. In Brasilien sicherte sich Globo die Rechte ab 2026. Dort wird es 15 Rennen im Free-TV geben, während der Rest über Pay-TV läuft. Dieses Modell ähnelt der Situation in Deutschland.

Mehr aktuelle News:

Die Formel-1-Vermarktung diversifiziert sich immer stärker. Liberty Media erzielt durch Sendeverträge wie in Brasilien oder potenziell mit Apple stetig neue Rekord-Summen. Die Formel 1 bleibt ein global wachsender Publikumsmagnet, besonders durch neue Investitionen und innovative Medienpartnerschaften. Und so könnte Apple nach dem USA-Coup auch weltweit nach den Sternen greifen – und zum Rivalen für Sky werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.