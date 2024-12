Sky, DAZN & Co. in Sorge – Konkurrent sorgt für nächsten Hammer

Jetzt hat das Warten endlich ein Ende, der Vorhang fällt an Weihnachten. Während hinter Sky und DAZN gerade erst ein kräftezehrender Bundesliga-Rechtepoker liegt, lauert im Schatten der nächste große Konkurrent.

Am ersten Weihnachtsfeiertag ruhen alle Blicke auf Netflix. Der Streaming-Gigant präsentiert die beiden Weihnachtsspiele der National Football League (NFL). Sky, DAZN und Co. stellen sie die Frage: Müssen wir um noch mehr Rechte bangen?

Sky, DAZN & Co: Netflix steigt ein

Jahrelang hatte Netflix die Übertragung von (Live-)Sport kategorisch ausgeschlossen. Dann, Schritt für Schritt, wendete sich das Blatt. Spätestens mit dem Mega-Hit „Drive to survive“, der hinter die Fassade der Formel 1 blickt, merkten die Bosse, was da eigentlich möglich ist. 2024 gab das Unternehmen dann auch mit Live-Sport Gas.

Für Aufsehen sorgte der Show-Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul, den Netflix Mitte November übertrug. Kurz darauf veranstaltete man ein Golf-Turnier in Las Vegas, bei dem sich Profi-Golfer mit Formel-1-Fahrern zusammentaten.

An Weihnachten (25. Dezember) folgt jetzt der nächste Kracher: Mit den Spielen der Pittsburgh Steelers gegen Kansas City Chiefs sowie der Houston Texans gegen die Baltimore Ravens überträgt der Streamingdienst erstmals Live-Football.

Sorgen vor mehr Konkurrenz

Die Übertragung seitens Netflix dürfte auch Sky und DAZN interessieren. DAZN ist als Rechteinhaber der NFL ohnehin direkt betroffen und muss einen Verlust der Rechte fürchten, sollte Netflix endgültig auf den Geschmack von Sportrechten kommen.

Sky hingegen ist nicht unmittelbar betroffen – könnte den Effekt aber auch zu spüren bekommen. Je nach Ausgang könnte sich ein weiterer Konkurrent auf dem Sport-Rechte-Markt etablieren, der noch dazu über jede Menge Kohle verfügt.

Sky, DAZN und Co: Wer noch alles?

Schon jetzt verlieren gerade Sport-Fans in Deutschland komplett den Überblick, was wo läuft. Sky, DAZN, Amazon Prime, Dyn, Apple+ in Zukunft vielleicht eben vermehrt Netflix – da braucht man einen guten Guide, um zu wissen, wo man abends einschalten muss.