Jürgen Klopp: Holt der Ex-Coach DIESEN Ex-BVB-Star zu RB?

Seit Beginn des Jahres zieht Jürgen Klopp die Fäden bei Red Bull. Der ehemalige Dortmunder ist damit unter anderem für die RB-Vereine aus Leipzig und Salzburg verantwortlich – und hat sich mit dieser Entscheidung nicht nur Freunde gemacht.

Nun könnte der Red Bulls Head of Global Soccer ausgerechnet den Transfer eines ehemaligen BVB-Stars einfädeln. Ist der Wechsel dieses Bundesliga-Stars der erste große Transfer-Coup von Jürgen Klopp?

Jürgen Klopp: Weigl vor Wechsel zu RB?

Viereinhalb Jahre lang spielte Julian Weigl im Trikot von Borussia Dortmund. Zumindest auf finanzieller Ebene wird man sich noch gerne an den Sechser zurückerinnern, schließlich machte man mit Weigl ein Transferplus von rund 18 Millionen Euro. Nach seinem Wechsel zu Benfica Lissabon ist er inzwischen bei Borussia Mönchengladbach gelandet. Nun könnte der nächste Tapetenwechsel bevorstehen.

Denn wie „Sky Austria“ berichtet, könnte Weigl im Sommer vor einem Wechsel zu RB Salzburg stehen. Demnach sollen derzeit zwischen Salzburgs Geschäftsführer Rouven Schröder, Weigl und eben Jürgen Klopp Gespräche über einen möglichen Transfer laufen. Dafür soll der Spieler vor wenigen Tagen sogar selbst nach Salzburg gereist sein.

Interesse aus England

Ein Wechsel ist damit jedoch keineswegs in trockenen Tüchern. In Mönchengladbach spielt Weigl unter Gerardo Seoane eine wichtige Rolle, ist unter dem Schweizer Trainer absoluter Stamm- und Führungsspieler. Weil sein Vertrag im Sommer 2028 ausläuft, müsste der Klub einem Verkauf zudem erst zustimmen.

Dazu kommt: Mit Leeds United erwartet RB Salzburg im Weigl-Rennen prominente Konkurrenz. Auch Premier-League-Aufsteiger Leeds United soll Interesse an dem 29-Jährigen zeigen. Interessant: Mit Daniel Farke würde Weigl bei einem Wechsel auf die Insel auf einen ehemaligen Weggefährten treffen. In der Saison 2022/23 arbeiteten die Beiden in Gladbach zusammen.