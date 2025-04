Jogi Löw: Trainer-Hammer! Weltmeister-Coach hat sich entschieden

Prominente Besetzung beim Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig (3:1). Und das nicht nur auf dem Rasen. So ließ sich auf der Tribüne neben RB-Funktionär Jürgen Klopp auch Weltmeister-Trainer Jogi Löw den Pokal-Leckerbissen bei seinem ehemaligen Verein schmecken.

Und während die DFB-Kicker Stiller, Leweling und Woltemade den VfB souverän ins Finale schossen, hatte Jogi Löw selbst noch eine dicke Überraschung für den Abend dabei. Denn die Karriere soll wieder Fahrt aufnehmen, mit klarer Tendenz.

Jogi Löw: „Nicht in Rente verabschieden“

Fertig mit der Trainerkarriere ist Löw definitiv noch nicht: „Grundsätzlich habe ich gesagt, möchte ich mich jetzt nicht in die Rente verabschieden. „So der 65-Jährige im Sky-Halbzeitinterview. Ein klares Statement! Aber wohin soll es denn gehen, Jogi?

Hier nimmt Löw allen Fans, die ihn gerne bei ihrem Verein sehen würden, die Hoffnungen. Offenbar sieht er sich auf Nationen-Ebene weiter bestens aufgehoben .Offenbar fühlt er sich auf nationaler Ebene bestens aufgehoben. „Natürlich werde ich immer mit Nationalmannschaften in Verbindung gebracht, weil ich so lange Nationaltrainer war. Ich glaube, was meine Erfahrung betrifft, wäre das auch das Beste für mich.“

>> Neue Infos: Kehrt Klopp zurück als RB-Coach?

Widersprechen lässt sich an dieser Stelle nicht. Schließlich liegt der Vereinsfußball für Löw dann eben doch schon über 20 Jahre zurück. In der Saison 2003/2004 bekleidete Löw seine letzte Trainerstation bei Austria Wien. An was wir uns eher erinnern können?

Kein Vereinsfußball für Low

Sieben Tore gegen Brasilien. Götze macht das Ding. Gänsehaut-Momente, die wir auch Jogi Löw zu verdanken haben. Und genau diese Gefühle will sich der 65-Jährige wiederholen: „Als ich hier hergefahren bin, habe ich auch wieder diese Spannung gespürt, was ich manchmal bei einem Bundesliga-Spiel so nicht merke. Aber bei einem Pokal-Halbfinale oder Finale merkt man schon die Spannung und das ist für einen Trainer etwas Einmaliges und natürlich etwas Besonderes.“

Der Weltmeister-Trainer von 2014 brennt also immer noch für die richtig großen Spiele. Kein Wunder nach solchen Erfolgen. Bei welcher Nationalmannschaft wir Jogi Löw in Zukunft an der Seitenlinie sehen werden, bleibt offen. Eines ist sicher: Es wird ein ungewohnter Anblick.