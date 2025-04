Jürgen Klopp im Sommer Leipzig-Coach? Jetzt ist alles klar!

Am Mittwoch (2. April) verfolgte Jürgen Klopp gemeinsam mit der RB-Chefetage das Pokalhalbfinale der Leipziger in Stuttgart. Der Ex-Liverpool-Coach musste mit ansehen, wie RB sich mit 1:3 geschlagen geben musste und so den Einzug in das Pokalfinale verpasst hat.

Nach dem Aus von Ex-Trainer Marco Rose kamen Gerüchte auf, dass gar Jürgen Klopp selbst den Trainerposten bei RB Leipzig im Sommer übernehmen könnte. RB-Boss Oliver Mintzlaff spricht nun Klartext.

Jürgen Klopp neuer RB-Coach? Mintzlaff spricht Klartext

Für viele Fußballfans – vor allem für alle Dortmunder – wäre es wohl der absolute Super-Gau, sollte Klopp im Sommer auf die Trainerbank der Sachsen wechseln. Der ehemalige BVB-Coach ist seit Januar „Global Sports Director“ und so für den gesamten RB-Kosmos verantwortlich.

Wechselt er nach der laufenden Saison an die Seitenlinie der Leipziger? Bis zum Ende der Spielzeit hat Zsolt Löw bei RB übernommen, wird jedoch nur bis zum letzten Spieltag Interimscoach bleiben. Danach soll eine langfristige Lösung her. Klopp wird es aber nicht, wie Mintzlaff jetzt erklärt hat.

„Vorher würde ich das noch machen. Und das will gar keiner sehen. Daher kann ich das zu 1000 Prozent ausschließen“, versicherte der RB-Boss im „Sky“-Interview. Klopp wird also weiter als „Head of Global Soccer“ beratend zur Seite stehen und soll in dieser Rolle mit seinem Wissen dabei helfen, alle RB-Klubs auf ein neues Level zu heben.

Holt RB einen Ex-Budnesliga-Coach?

Im gleichen Zug bestätigte Mintzlaff auch, dass Löw am Saisonende wieder an der Seite von Klopp arbeiten werde. „Mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit, die würde ich schon bei nahezu 100 Prozent sehen, wird er nicht in der kommenden Saison hier noch unser Cheftrainer sein“, so der RB-Boss. So muss also wohl ein externer Trainer her! Wird RB bei der Suche in der Premiere League fündig?

Schon in der Vergangenheit wurde Ex-Frankfurt-Coach Oliver Glasner mit RB in Verbindung gebracht – jetzt könnte die Sache so richtig heiß werden. Laut „Sky“ soll es sogar bereits ein Treffen zwischen dem Management von Glasner und den Sachsen gegeben haben.