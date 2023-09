Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04: Nach Fährmann-Rauswurf – jetzt spricht Reis Klartext

Es war in dieser Woche das bestimmende Thema beim FC Schalke 04: Stefan Backs, der Berater von Ralf Fährmann, übte öffentlich Kritik an Trainer Thomas Reis für seinen Torwartwechsel und sprach sogar von der Zerstörung einer Schalke-Legende.

Trainer Thomas Reis reagierte auf die Vorwürfe mit einer konsequenten Entscheidung: Ralf Fährmann ist beim Spiel Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04 nicht mit dabei, fehlt komplett im Kader. Vor der Partie äußerte er sich nun zu der „Suspendierung“.

Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04: Reis erklärt Fährmann-Entscheidung

Von einer „Suspendierung“ will Thomas Reis selbst nicht sprechen. Am Sky-Mikrofon erklärt der Schalke-Trainer nun, dass er sich entschieden habe, die Jungs mitzunehmen, die den Fokus auf das heutige Spiel legen würden. „Das ist für mich das Entscheidende“, so Reis.

„Alles was in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, da wird man automatisch irgendwann zum Handeln gezwungen. Da muss man eine Entscheidung treffen. Ich habe mir bewusst lange Zeit gelassen mit der Entscheidung“, sagt Reis.

S04-Coach Reis lässt Fährmann-Zukunft offen

Doch wie geht es nun mit Ralf Fährmann weiter? Ist er nun endgültig raus oder darf er nach der Länderspielpause wieder mitwirken? „Es ist eine Entscheidung für ein Spiel und danach schauen wir weiter“, so Reis. Der S04-Coach lässt die Zukunft offen, macht die Türe für eine Rückkehr nicht zu. Allerdings betont er auch, dass man mit Marius Müller und Michael Langer auf der Torhüterposition auch ohne Ralf Fährmann sehr gut besetzt sei.

Mit seinen Aussagen hat Berater Stefan Backs seinem Klienten Fährmann aber sicherlich keinen Gefallen getan. Eine Rückkehr zwischen die Pfosten ist damit in weite Ferne gerückt.