FC Schalke 04: Reis wirft Fährmann aus Kader – Fans fällen eindeutiges Urteil: „Absolut beschissen“

Beim FC Schalke 04 brennt der Baum. Sportlich läuft es noch überhaupt nicht rund und jetzt gibt es auch noch einen öffentlichen Torwart-Zoff. Eine Aussage von Fährmann-Berater Stefan Backs sorgt für große Aufregung, Trainer Thomas Reis zieht seine Konsequenzen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat Reis seinen Torhüter Ralf Fährmann für das Spiel gegen Wehen Wiesbaden aus dem Kader gestrichen. Die Fans sind sich einig, fällen ein eindeutiges Urteil.

FC Schalke 04: Fährmann fliegt aus S04-Kader

Was ist passiert? Ralf Fährmann fehlte zu Saisonbeginn verletzt, verlor so seinen Stammplatz an Marius Müller. Inzwischen ist Fährmann wieder fit, muss aber weiter zuschauen. Für Fährmann-Berater Backs Grund genug, um öffentlich Kritik an Reis zu äußern.

Gegenüber „Sport Bild“ erklärte Stefan Backs: „Der Verein hat schon mehrfach den Fehler gemacht, den Torwart zu wechseln, unter anderem auch vor zwei Jahren, als Martin Fraisl gespielt hat. Und ich glaube, dass Ralf in der vergangenen Erstliga-Saison gezeigt hat, dass er deutlich besser ist. Ralf war zuletzt einer der besten Bundesliga-Torhüter. Es ist nicht akzeptabel und nicht nachvollziehbar, dass man nun wieder einen Wechsel vornimmt – ohne es auch sauber mit Ralf zu kommunizieren. So wird eine Schalke-Legende zerstört.“

Die Antwort von Müller-Berater Dirk Pietroschinsky ließ nicht lange auf sich warten: „Im Endeffekt versucht hier ein Berater durch Druck in der Öffentlichkeit Unruhe in den Verein zu bringen, um seine Interessen über die des Vereins zu stellen. Eine mehr als fragliche Vorgehensweise.“

Und auch Reis äußerte sich ziemlich deutlich zur Kritik von Backs: „Ich kenne diese Person nicht und habe mit Herrn Backs nicht einmal gesprochen. Es ist sehr schade, dass es medial ausgetragen wurde, da hätte man auch andere Wege wählen können. So eine Situation bringt keine Gewinner hervor.”

Fans reagieren eindeutig auf Fährmann-Rauswurf

Jetzt hat Reis Konsequenzen gezogen. Fährmann steht gegen Wehen Wiesbaden nicht im Kader. Dabei soll es sich aber nicht um eine Suspendierung, sondern eher um eine Denkpause für den Keeper handeln.

Die Fans reagierten eindeutig, können die Reis-Entscheidung nachvollziehen – auch wenn Fährmann eine echte Legende bei Schalke ist. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Reis hat alles richtig gemacht“

„Wenn Fährmann eingebunden war bei der Berater-Sache, dann ist selber schuld! Dann hat er der Mannschaft und Trainer geschadet!“

„Alles richtig gemacht Thomas! Ralle kann sich jetzt bei Backs bedanken oder mimimi machen! Dieses Fass aufzumachen war unnötig, denn Ralle ist auch aus Leistungsgründen für Schwolow ins Tor gekommen!“

„Niemand ist größer als der Verein!“

„Gut so. Schnauze voll von Spielern, die ihr eigenes Wohl über das des Vereins stellen. Fährmann ist und bleibt eine Legende, aber in so einer Situation eigennützig zu sein und Unruhe zu stiften, ist absolut beschissen.“

Und natürlich sind die Fans auch fassungslos, dass es bei ihrem Verein wieder drunter und drüber geht. Vor der Saison herrschte noch Euphorie und große Hoffnung auf den direkten Wiederaufstieg. Die ist inzwischen aber längst verflogen.