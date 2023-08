FC Schalke 04: Muss Reis zittern? Hechelmann macht unmissverständliche Ansage

Vier Spiele, drei Niederlagen und nur ein Sieg: Das ist nicht etwa der Saisonstart des FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga, sondern in Liga zwei. Denkbar schwach haben die Königsblauen die neue Spielzeit begonnen, obwohl das Ziel ganz klar der Wiederaufstieg lautet.

Dass es beim Traditionsverein gerade kriselt, zeigen auch die Aussagen von Sportdirektor Andre Hechelmann. Es gibt nicht wenige, die damit rechnen, dass die Zeit von Cheftrainer Thomas Reis beim FC Schalke 04 mit einer Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden vorbei sein könnte.

FC Schalke 04: Muss Reis zittern?

Nachdem Thomas Reis in der vergangenen Saison den FC Schalke 04 in der Bundesliga übernommen hatte, gab es Hoffnung auf den Klassenerhalt. Doch auch wenn der nicht gelingen sollte, bekam der Coach eine Garantie – auch für die 2. Bundesliga. Letztlich ist Königsblau abgestiegen. Mit ihm soll es zurück ins Oberhaus. Doch ein mehr als nur schwacher Saisonstart könnte jetzt dafür sorgen, dass der Trainer ordentlich zittern muss.

Die 0:2-Niederlage in der heimischen Veltins-Arena gegen Holstein Kiel war wohl für die Verantwortlichen Grund genug, eine Ansage in Richtung Trainerteam und Mannschaft zu machen. „Uns ist es beim Ligaspiel in Braunschweig und gegen Kiel jeweils nicht gelungen, das Potenzial, das in der Mannschaft steckt, auf den Platz zu bekommen“, sagte ein enttäuschter Hechelmann gegenüber der „WAZ„.

Dann gab es noch weitere deutliche Worte an Reis und die Mannschaft, die gefordert sind, „gegen Wiesbaden eine bessere Leistung auf den Platz zu bringen und ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir brauchen Punkte vor der Länderspielpause, nur darum geht es in dieser Woche.“

Hechelmann-Ansage Richtung Reis und Team

Am Samstag (2. September, 13 Uhr) gastiert der FC Schalke 04 beim Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Hechelmann erwartet von der Mannschaft, dass sie „ein anderes Gesicht“ zeigen muss, „um zu punkten. Das haben wir klar kommuniziert.“

Ist das schon ein Anzählen des Cheftrainers? Die Aussagen kann man durchaus so verstehen. Einst hatte Reis noch viel Rückendeckung, doch dem Bericht der „WAZ“ nach haben die S04-Bosse nicht mehr viel Geduld mit dem 49-Jährigen. Die steigende Leistungskurve der vergangenen Rückrunde scheint mittlerweile keine Rolle mehr zu spielen.