FC Schalke 04: Leihtalent wird bei neuem Team gefeiert – S04-Fans trauern ihm hinterher

In dieser Wechselperiode verließen zahlreiche Spieler den FC Schalke 04. Einige kehrten nach ihren Leihen zurück zu ihren Klubs, andere Akteure gab S04 mit ordentlichen Ablösen ab. Es gab aber auch Profis oder Talente, die wurden an andere Mannschaften verliehen. So etwa Mehmet-Can Aydin.

Der Youngster wird in der Saison 2023/24 für den türkischen Erstligisten Trabzonspor auflaufen. In seiner Heimat wird Aydin schon nach seinem Debüt jetzt gefeiert, während ihm die Fans des FC Schalke 04 nach dem schwachen Saisonstart ihrer Mannschaft nachtrauern.

FC Schalke 04: Leihtalent wird bei Trabzonspor gefeiert

Beim FC Schalke 04 hatte er keine Chance auf Einsätze, deshalb ging es für Mehmet-Can Aydin in die Türkei. Der S04 verleiht das Knappenschmiede-Talent für die Saison 2023/24 an den türkischen Erstligisten Trabzonspor, der sich zudem eine Kaufoption für den Außenverteidiger sicherte.

Auch interessant: FC Schalke 04: Neuzugang Kalas ist da – was war denn bitte bei IHM los?

Am Samstag (26. August) feierte Aydin dann sein Debüt für Trabzonspor. Am 3. Spieltag der türkischen Süper Lig wurde der 21-Jährige zur Halbzeit eingewechselt. Da lag sein Team bereits mit 0:2 gegen Caykur Rizespor zurück.

Zwar wurde es mit Aydin besser, Trabzonspor konnte zum Anschluss treffen, aber Rizespor erhöhte wieder auf 3:1. In der Schlussphase erzielte der Leihklub des S04-Talents noch das 2:3, aber es blieb nicht mehr viel Zeit für den Ausgleich. Den hätte Aydin sogar machen können.

Fans trauern Aydin hinterher

Eine Flanke von Aydin, die am Ende scharf aufs Tor fliegt, kann der Rizespor-Torhüter im letzten Augenblick noch zur Ecke klären. Da lief bereits die siebte Minute der Nachspielzeit. Das Debüt des Talents vom FC Schalke 04 ging dann leider in die Hose. Aber bei den Trabzonspor-Fans wird der Außenverteidiger gefeiert.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die S04-Anhänger hingegen trauern Aydin hinterher. Vor allem jetzt nach dem schwachen Saisonstart der Schalker und die vielen Verletzungen im Kader. „Unfassbar, dass wir den abgegeben haben“, „Ich finde es so schmerzhaft, dass so viele Spieler, die wir unnötig abgegeben haben, woanders jetzt ziehen“ und „Wir suchen verzweifelt nach Backup und haben es zuvor ohne Ersatz zu haben abgegeben“, heißt es in den sozialen Medien.

Mehr News für dich:

Sportdirektor Andre Hechelmann erklärte jüngst, dass noch ein Außenverteidiger geholt wird. Vor allem für die linke Seite, wo lediglich Thomas Ouwejan als einziger Linksverteidiger im Kader steht.