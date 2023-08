FC Schalke 04: Neuzugang Kalas ist da – was war denn bitte bei IHM los?

Nach dem mehr als nur enttäuschenden Saisonstart musste Verstärkung her und eine Verstärkung kam jetzt auch: Der FC Schalke 04 hat Tomas Kalas verpflichtet. Der Tscheche hat einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 unterschrieben.

Vor seinem Wechsel zum FC Schalke 04 erlebte der Innenverteidiger jedoch eine mehr als irre Karriere. Obwohl er beim FC Chelsea neun Jahre unter Vertrag stand, absolvierte er nur drei Pflichtspiele für die Blues. Das liegt daran, dass er jedes Jahr verliehen wurde.

FC Schalke 04 präsentiert Neuzugang Kalas

Wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode (1. September, 18 Uhr) hat der FC Schalke 04 einen weiteren Neuzugang verkündet. Tomas Kalas gehört ab sofort zum Team von Trainer Thomas Reis. „Mit Tomáš setzen wir unser Vorhaben, in der Defensive weitere Qualität hinzuzufügen, um. Wir gewinnen einen routinierten Innenverteidiger dazu, der auf dem Platz Verantwortung übernehmen und vorangehen wird“, sagt Sportdirektor André Hechelmann. „Er wird den Konkurrenzkampf im Team vorantreiben und so dafür sorgen, dass wir alle gemeinsam besser werden.“

Auch interessant: FC Schalke 04: Nächster Neuzugang im Anflug – doch Reis nennt großes Problem

Auch Reis freut sich über den Neuzugang: „Tomáš ist schnell, zweikampf- und mentalitätsstark. Er zeichnet sich durch aktives Vorverteidigen und gutes Timing im Zugriff aus. Ich freue mich darauf, dass er uns dabei helfen wird, unsere Defensive zu stabilisieren”, so der Coach.

Der 30-Jährige brennt auf seinen ersten Einsatz für die Königsblauen. „Nach meiner Zeit bei Bristol City habe ich mir bewusst Zeit genommen, um genau zu schauen, wo ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann und bei welchem Club ich das beste Gefühl habe. Dass Schalke mich kontaktiert hat, ist eine riesige Ehre für mich. Ich habe nicht lange überlegen müssen, sondern werde alles Nötige dafür tun, um den Club dahin zurückzubringen, wo er hingehört.”

Leben als Leihprofi

Bevor Kalas zum FC Schalke 04 wechselte, konnte er in vielen Ligen Erfahrungen sammeln. Doch solch einen Werdegang wie der Abwehrspieler muss man erstmal hinkriegen. 2010 vom FC Chelsea fest verpflichtet, lief er in neun Jahren nur dreimal für die „Blues“ auf. Der Grund: Kalas wurde jedes Jahr verliehen.

Zunächst an seinem ersten Klub Sigma Olmütz, dann zu Vitesse Arnheim in die Eredivisie. Ein halbes Jahr lang war er auch beim 1. FC Köln. Später kamen Leihen zum FC Middlesbrough und zwei Leihgeschäfte mit dem FC Fulham und Bristol City zustande. Zu Bristol wechselte Kalas dann 2019 letztlich für neun Millionen Euro, ehe er den Klub in diesem Sommer verließ.

Mehr News für dich:

Nun läuft der Tscheche für den FC Schalke auf. Mit den Königsblauen will er den schwachen Saisonstart vergessen machen und in der Abwehr für Stabilität sorgen. Ob er schon gegen den SV Wehen Wiesbaden (2. September, 13 Uhr) sein Debüt feiern wird, wird sich zeigen.