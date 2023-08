FC Schalke 04: Nächster Neuzugang im Anflug – doch Reis nennt großes Problem

Das Transferfenster schließt in wenigen Tagen und der FC Schalke 04 ist kurz davor, den nächsten Neuzugang zu präsentieren. Einen Linksverteidiger hat sich Cheftrainer Thomas Reis gewünscht, einen Linksverteidiger soll er bekommen.

Sportdirektor Andre Hechelmann scheint auch einen neuen Spieler für diese Position gefunden zu haben: Derry John Murkin soll den FC Schalke 04 verstärken. Doch Reis nennt dabei ein großes Problem.

FC Schalke 04: Nächster Neuzugang im Anflug

Während der Zweitliga-Partie gegen Holstein Kiel (0:2) tauchte plötzlich das Gerücht auf, dass der FC Schalke 04 sich mit Murkin beschäftigen soll. Der 24-Jährige ist beim niederländischen Erstligisten FC Volendam bis 2024 unter Vertrag. Bedeutet: S04 muss eine Ablöse zahlen. Das berichtet die niederländische Sportzeitung, „Voetball International“.

Eigentlich ist es recht ungewöhnlich, dass ein Trainer über einen möglichen Neuzugang berichtet. Doch nach der Kiel-Partie äußerte sich Reis deutlich zum S04-Flirt. „Das ist ein Spieler, der auf der Liste ist, mit dem wir uns beschäftigen. Ich glaube, da gibt es Probleme mit dem abgebenden Verein. Ich habe ja gesagt, dass ich mir auf der Position noch jemanden wünsche“, so der 49-Jährige.

Heißt: Die Königsblauen und Volendam sind sich noch nicht einig. Womöglich liegt es an der Ablösesumme, die im hohen sechsstelligen Bereich liegen soll. Sollte das geklärt werden, könnte Murkin noch vor dem nächsten Spiel gegen Wehen Wiesbaden (2. September, 13 Uhr) präsentiert werden.

Ein neuer Linksverteidiger wäre enorm wichtig für den FC Schalke 04. Thomas Ouwejan, der auf der Position spielt, musste gegen Kiel zur Halbzeit ausgewechselt werden. Für ihn kam Joey Müller in die Partie, dessen S04-Deüt in die Hose ging.

Doch zurück zum vielleicht baldigen Neuzugang. Wer ist eigentlich Murkin? Der Brite wurde in Colchester geboren und zog im Alter von vier Jahren in die Niederlande. Dort wechselte er mit 16 Jahren in die Jugend des FC Volendam. Seit zwei Jahren spielt der Klub wieder in der niederländischen ersten Liga. Murkin konnte in der vergangenen Spielzeit in 32 Partien fünf Tore beisteuern und den wichtigen Klassenerhalt feiern.