Ex-Schalke-Star erlebt Horror-Saison – jetzt steckt er in einer Sackgasse

Beim FC Schalke 04 war er der gefeierte Star – jetzt weiß er nicht einmal, wo er im August spielen wird. Ein früheres S04-Juwel ist in eine Karriere-Sackgasse geraten. Ausweg? Ungewiss.

Vier Jahre lang hatte er das Trikot des FC Schalke 04 getragen, nun ist Weston McKennie am vorläufigen Tiefpunkt seiner Karriere angekommen. Die geplante Zukunft in Leeds ist durch den Abstieg abrupt gestorben. Er muss zurück zu Juventus Turin – wo er eigentlich nicht mehr hinwollte.

FC Schalke 04: Ex-S04-Star McKennie am Tiefpunkt

2020 wechselte Weston McKennie für 25 Millionen Euro von Schalke zu Juventus Turin. Für den S04 ein herber Verlust, der US-Nationalspieler war zu der Zeit einer der besten Spieler der Knappen. Sportlich lief es in Italien stets gut. Doch trotz Stammplatz und Pokalsieg kam er dort nie richtig an. McKennie fühlte sich in Turin nie wirklich wohl.

Nach zweieinhalb Jahren zog er deshalb weiter. Schon lange hatten sich die Gerüchte gehalten, der Texaner schiele auf einen Wechsel auf die Insel. Mit dem Transfer zu Leeds United wurden sie wahr. Eine halbjährige Leihe mit anschließender fester Verpflichtung war der Plan. Deshalb wurde in den Leihvertrag eine Kaufpflicht verankert.

Wie gehts für den Ex-S04-Star weiter?

Absolut gar nicht war dagegen der Saisonverlauf geplant. Mit einer miserablen Serie im Schlussspur gab Leeds eine gute Ausgangslage noch her, stieg nach nur zwei Punkten aus den letzten neun Spielen überraschend ab. Ein Drama für den Klub – und auch für McKennie. Durch den Abstieg greift nämlich die Kaufpflicht nicht.

Sie wurde zur Kaufoption. Wenig überraschend sind die Peacocks jedoch nicht bereit, für den Zweitliga-Kader eine 33-Millionen-Investition in einen Spieler zu tätigen. Der fixe Wechsel, das berichtet nun Transferexperte Fabrizio Romano, ist vom Tisch. McKennie muss zurück nach Turin. Bitter auch für den FC Schalke 04: Der Transfer hätte ein Million Euro Beteiligung gebracht (hier mehr).

Dort dürfte er seine Zukunft nicht sehen, ist aber noch für zwei Jahre vertraglich gebunden. Gleichzeitig hat der Ex-Star des FC Schalke 04 mit der schlechten Rückrunde in Leeds nicht gerade ein Empfehlungsschreiben für potenzielle Interessenten abgegeben. Eine Karrieren-Sackgasse droht. Noch ist völlig unklar, wo Weston McKennie nächste Saison spielt.