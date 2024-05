FC Schalke 04: Knappen-Star blüht komplett auf – ist S04 nun zu einem drastischen Schritt gezwungen?

Der FC Schalke 04 hat im Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück (3:0) den langersehnten Klassenerhalt klargemacht. Königsblau kann diese enttäuschende Saison also endlich abhaken. Die Planungen für die kommende Saison dürften nun so richtig hochgefahren werden.

Dabei geht es vor allem darum, den Kader anzupassen und neu aufzustellen. Wer bleibt? Wer geht? Wer kommt? Vor allem eine Personalie es FC Schalke 04 könnte in den kommenden Tagen noch einmal richtig interessant werden.

FC Schalke 04: Ouwejan blüht wieder komplett auf

Thomas Ouwejan war in der Aufstiegssaison 2021/22 einer der besten Spieler. Er hatte mit seiner Standardstärke einen großen Anteil am Schalker Erfolgszug. Sowohl in der Erstliga-Saison als auch in der laufenden Saison enttäuschte er jedoch nahezu auf ganzer Linie. Immer wieder musste er sich heftige Kritik anhören – vor allem wegen seiner Verletzungsanfälligkeit und seiner defensiven Schwächen.

Bis vor wenigen Wochen hieß es, dass S04 seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wolle. Eine Trennung nach der Saison sei wohl intern schon beschlossene Sache gewesen. Doch in den letzten Spielen konnte er seine Leistungen extrem steigern. Seitdem Karel Geraerts den Linksverteidiger offensiver spielen ließ, zeigte er starke Leistungen.

Seit Februar stand er in jedem Spiel in der Startelf und wusste zu überzeugen. Auch gegen Osnabrück war er einmal mehr einer der besten Schalker auf dem Feld. Das 1:0 durch Topp bereitete er mehr oder weniger mit einer starken Flanke vor. Dazu präsentierte er sich auch defensiv mehr als solide.

Kommt es doch noch zu einer Verlängerung?

Mit seinen Leistungen der vergangenen Woche hat sich Ouwejan in gewisser Weise doch für eine Vertragsverlängerung empfohlen. Der Niederländer kann mit seinen Flanken noch immer ein Spiel für S04 entscheiden. Das hat er nicht zuletzt gegen Osnabrück unter Beweis gestellt. Doch entscheiden sich die S04-Bosse noch einmal um?

Dazu wird sich auch Ouwejan genau überlegen, ob er noch ein weiteres Jahr auf Schalke bleiben möchte. Schließlich waren die letzten Jahre unter dem Strich nicht zufriedenstellend, auch für Ouwejan persönlich nicht. Ob Königsblau und der Niederländer noch einmal zusammenfinden?