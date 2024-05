FC Schalke 04: Nächster heftiger Rückschlag – Absturz von S04-Star nimmt kein Ende

Jetzt geht es für den FC Schalke 04 um die Rettung. Am Dienstagabend (07. Mai, 18.30 Uhr) tritt Königsblau im Nachholspiel gegen den VfL Osnabrück an. Mit einem Sieg kann der Pottklub die endgültige Rettung klarmachen.

Für einen Profi des FC Schalke 04 wird es in dieser Saison jedoch wohl nur noch bedingt ein Happy End geben. Seit Wochen ist Henning Matriciani nahezu komplett außen vor. Das ändert sich auch bei den vielen Verletzten nicht.

FC Schalke 04: Matriciani nur noch dritte Wahl

Er war Publikumsliebling, avancierte in der vergangenen Rückrunde zum Derbyheld und wurde von den S04-Fans komplett abgefeiert. Im vergangenen Jahr schaffte er es sogar zum U21-Nationalspieler, kam bei der EM 2023 in allen drei Partien zum Einsatz. Der 24-Jährige war auf dem Weg zur Ikone auf Schalke.

Doch so gut das vergangene Jahr für ihn lief, so bitter ist 2024 bislang für ihn. Seine Leistungen stimmen in dieser Saison schlichtweg nicht. Er wirkte in vielen Spielen oftmals überfordert und fehl am Platz. Trainer Karel Geraerts stellte sich oft vor seinen Schützling, doch seit einigen Wochen ist der Defensiv-Allrounder komplett hinten dran.

++ FC Schalke 04: Aufruf an alle Fans! S04-Ultras planen irre Aktion ++

Zwischenzeitlich war er hinter Brandon Soppy, Cedric Brunner und Steven van der Sloot nur Rechtsverteidiger Nummer vier. Das letzte Mal kam er Ende März gegen Karlsruhe (1:1) zum Einsatz. In der Hinrunde stand er über weite Teile noch in der Startelf des S04. Davon ist er in der Rückrunde weit entfernt.

Van der Sloot feiert Startelfdebüt

Und das ändert sich wohl in dieser Saison auch nicht mehr. Denn trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Cedric Brunner und Brandon Soppy kommt er nicht zum Einsatz. Gegen Osnabrück zieht S04-Coach Geraerts sogar U23-Youngster van der Sloot Matriciani vor.

Weitere News:

Van der Sloot feiert am Millerntor sein Startelfdebüt bei den Profis, während Matriciani weiterhin nur von der Bank aus zusehen darf – eine bittere Entwicklung des 24-Jährigen, mit der in der vergangenen Rückrune so wohl keiner gerechnet haben dürfte.