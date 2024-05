FC Schalke 04: Aufruf an alle Fans! S04-Ultras planen irre Aktion

Die enttäuschende Saison des FC Schalke 04 neigt sich langsam dem Ende zu. Am Samstag (11. Mai, 13.00 Uhr) findet das letzte Heimspiel der laufenden Saison statt. Königsblau empfängt zum Kellerduell Hansa Rostock. Vor allem für die Gäste geht es noch um alles.

Um dem Team auch im letzten Heimspiel die volle Unterstützung zu geben, planen die Ultras des FC Schalke 04 nicht nur akustischen Zusammenhalt. Wie schon in der letzten Saison soll der gesamte Ober- und Unterrang augenscheinlich in den Vereinsfarben erstrahlen.

FC Schalke 04: Shirt-Verkauf für blau-weißes Stadionbild

Durch die Patzer der Konkurrenz ist der Klassenerhalt für den S04 zum Greifen nah. Dennoch wird man die Saison ordentlich zu Ende spielen wollen und das letzte Spiel vor heimischer Kulisse gewinnen. In der laufenden Spielzeit konnte das Team von Karel Geraerts vor allem zu Hause überzeugen.

Damit auch das letzte Heimspiel erfolgreich wird, ruft die aktive Fanszene nun zu einer Aktion auf, die die S04-Fans bereits aus der letzten Saison kennen dürften. Schon beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) haben die Ultras mit Fotos auf die Aktion aufmerksam gemacht.

„Oberrang in Blau, Unterrang in Weiß“, heißt es auf den Flugblättchen. Dabei ist es egal, ob es ein Trikot, ein Pulli oder ein einfaches Shirt wird – es geht um das Bild des Zusammenhalts. Doch um die Aktion selbst noch zu vereinfachen, werden die Ultras in Gelsenkirchen am Freitag (10. Mai) auch passende T-Shirts verkaufen.

Ultras verkaufen Motto-Shirt für Hansa-Spiel

Von 17 bis 20 Uhr können alle S04-Fans, die am Samstag gegen Hansa im Stadion sein werden, ein T-Shirt kaufen. Die Bedingung: Man muss die Eintrittskarte vorzeigen, damit sichergestellt wird, dass alle Fans, die vor Ort sind, auch ein Shirt kaufen können. Zehn Euro soll das Shirt kosten, wie die Ultras selbst ankündigten.

Das Motto des Shirts ist „Super Schalke“ – das sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite zu lesen ist. Verkaufsort wird die Tausend-Freunde-Mauer an der Veltins Arena sein. Zum Ende der Saison planen die Ultras also noch einmal eine ganz besondere Fan-Aktion.