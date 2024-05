FC Schalke 04: Horror-Szenario! Abgangsgerücht sorgt bei S04-Fans für Aufregung

Es war wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis es passieren würde. Beim FC Schalke 04 ist Marius Müller wohl der beste Profi in der bald abgelaufenen Saison. Ohne den Torhüter würde der Klub wohl noch tiefer im Abstiegskampf stecken.

Mit seinen starken Leistungen hat er natürlich auf sich aufmerksam gemacht. Kurz vor Saisonende sorgt nun ein Gerücht über den Torwart des FC Schalke 04 für Aufregung. Verlässt er den Klub im Sommer tatsächlich?

FC Schalke 04: Bundesligist will Müller

Erst vor Kurzem hat DER WESTEN damit spekuliert, dass Marius Müller schon einige Klubs aus der Bundesliga auf den Plan bringen könnte (hier mehr dazu). Schließlich ist er statistisch der beste Torhüter der 2. Bundesliga und rettete den FC Schalke 04 oftmals immens wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Nun ist das passiert, was viele S04-Fans nicht wahrhaben wollen: Es soll tatsächlich einen Interessenten aus der Bundesliga geben, der Müller verpflichten will. Laut der „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ will der VfL Wolfsburg eine neue Nummer 2 fürs Tor verpflichten und ist dafür bei den Königsblauen fündig geworden. Müller soll es werden.

Demnach war der Torwart auch schon in Wolfsburg, um sich die Gegebenheiten anzuschauen. Zwar ist noch nichts unterschrieben, heißt es in dem Bericht, dennoch sei die Sache mit Müller schon sehr weit.

Bitterer Abgang im Sommer?

Gut für den FC Schalke 04: Bei einem Abgang würde der Traditionsverein definitiv eine Ablösesumme kassieren. Müller hat in Gelsenkirchen nämlich noch einen Vertrag bis 2025. Für den S04 wäre es also die letzte und wohl auch einzige Chance, eine adäquate Ablöse zu generieren. Noch ist unklar, wie hoch diese sein wird.

Was aber besonders bitter wäre für den Revierklub: Mit Müller würde dementsprechend auch der beste Torwart den Verein verlassen. In der laufenden Saison hat er bereits zweimal S04-Legende Ralf Fährmann aus dem Kasten verdrängt, ist die unumstrittene Nummer eins und ein absoluter Fanliebling geworden. Doch ob sich Müller einen Bankplatz antun wird?

Dennoch muss man auch sagen, dass die Bundesliga natürlich attraktiver ist als die 2. Liga. Beim FC Schalke 04 hätte er allerdings mehr Chancen auf Einsatzzeiten und wäre weiterhin Stammkeeper.