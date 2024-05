Ex-Schalker atmet nach Klassenerhalt auf – „Froh, dass es jetzt durch ist“

Königsblau hat es geschafft! Mit dem 4:0-Sieg über den VfL Osnabrück hat Schalke den Klassenerhalt fix gemacht. Zwei Spieltage vor Schluss kann man am Berger Feld diese Horror-Saison also allmählich zu den Akten legen.

Sowohl bei den Verantwortlichen als auch bei der Mannschaft und den Fans dürfte nach dem Sieg gegen Osnabrück einiges abgefallen sein. Auch Ex-Schalke-Profi Timo Becker war sichtlich glücklich, dass sein Herzensklub den Super-GAU doch noch verhindern konnte.

Ex-Schalker Becker fällt Stein vom Herzen

Becker steckt mit Holstein Kiel mitten im Aufstiegskampf und ist auf dem besten Wege, nächstes Jahr erstklassig zu spielen. Und dennoch richtete sich sein Blick in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder in den Tabellenkeller von Liga zwei. Sein Jugend- und Herzensklub hat schließlich um die Rettung gekämpft.

Nachdem der Klassenerhalt perfekt ist, ist auch er enorm erleichtert. „Ich glaube, jeder weiß ja, dass ich Schalke verfolge. Ich bin froh, dass sie den Klassenerhalt geschafft haben. Solche Vereine gehören in die ersten beiden Ligen. Toll, Glückwunsch an Schalke“, so der Defensiv-Akteur.

„Aber ich muss mich auf mich konzentrieren. Das fällt mir jetzt vielleicht ein bisschen leichter, wo ich nicht mehr an Schalke denken muss (lacht)“, ergänzte der S04-Fan, der sein Herzensklub auch persönlich unterstützte. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) ist er extra aus Kiel angereist, um in der Nordkurve zu stehen – obwohl er selbst noch am Mittag ein Spiel hatte.

Unterstütze den S04 gegen den FCN in der Kurve: Kiel-Profi Timo Becker. Foto: IMAGO/RHR-Foto

„Konnte ja ein bisschen helfen“

Doch nicht nur auf den Rängen war Becker für S04 zuletzt eine gute Unterstützung. Denn der Ex-Schalker sorgte mit seinem 1:0-Siegtreffer für Holstein in Wiesbaden dafür, dass ein S04-Abstieg schon vor dem Aufeinandertreffen mit Osnabrück in weite Ferne rückte. „Ich konnte ihnen in Wiesbaden ja schon ein bisschen helfen, deswegen bin ich froh, dass das Ding jetzt durch ist“, so Becker.

Ab jetzt möchte er sich jedoch wieder vollkommen auf den Aufstieg mit Kiel fokussieren. Schon am Samstag (11. Mai) könnte es so weit sein – die Störche empfangen Fortuna Düsseldorf zum Spitzenspiel. Es reicht ein Punkt gegen die Fortuna, um den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte klarzumachen.