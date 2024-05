Ex-Schalke-Coach unter strenger Beobachtung – Projekt droht zu scheitern

Die Zeit von Onur Cinel beim FC Schalke 04 war von großem Erfolg gekrönt, die ihren Höhepunkt in der Saison 2021/2022 fand, in der Cinel mit der U17 von S04 die deutsche Meisterschaft gewann. Im Sommer 2023 zog es ihn dann nach Österreich.

Dort hatte er schon während seiner Zeit beim FC Schalke 04 Erfahrungen als Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft gesammelt. Seit dieser Saison ist er Trainer des FC Liefering, dem Kooperationspartner von RB Salzburg. Und genau deshalb stieg Cinel vor wenigen Wochen zum Interimstrainer der kriselnden Salzburger auf. Dort läuft es für ihn aber nicht wie gewünscht!

FC Schalke 04: Cinel kann Ruder in Salzburg nicht herumreißen

Vier Pflichtspiele hat Cinel als Interimstrainer von RB Salzburg bereits auf dem Buckel. Die Bilanz liest sich bislang eher ernüchternd: Aus vier Spielen holte man lediglich vier Punkte, der Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz beträgt ebenso viele Zähler. Zum Vergleich: Als Cinels Vorgänger Gerhard Struber entlassen wurde, war man mit Graz tabellarisch noch gleichauf.

Für die erfolgsverwöhnten Salzburger wäre dieses Saisonergebnis nichts anderes als eine Enttäuschung. Zuvor hatte Red Bull zehn Meistertitel am Stück gewonnen. Bei noch zwei verbleibenden Spieltagen ist der Gewinn des elften Titels in Folge also fast nicht mehr zu schaffen. Aber was passiert dann mit Cinel?

Cinel soll zurück zum FC Liefering

Das stand bereits beim Amtsantritt des gebürtigen Esseners fest. Der 38-Jährige soll nach der Saison wieder zum FC Liefering zurückkehren. Die Chance, sich auf der größten Bühne in Österreich zu beweisen, hat der Deutsch-Türke jedoch vorerst vertan. Mit dem Gewinn der Meisterschaft hätte Cinel auf sich aufmerksam machen können.

So bleibt ihm zumindest noch der Trost, im kommenden Sommer im Trainerteam von Ralf Rangnick sein bisher wohl größtes sportliches Highlight in seiner Karriere zu erleben. Das ÖFB-Team gehört bei der EM 2024 zu den Geheimfavoriten.