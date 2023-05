FC Schalke 04 schaut ganz genau hin: Ex-S04-Star könnte für Geldregen sorgen

Über seinen Abgang freute sich der FC Schalke 04. Schließlich gab es eine ordentliche Ablösesumme. Für satte 20,5 Millionen Euro wechselte Weston McKennie 2021 zu Juventus Turin.

Im vergangenen Winter suchte der Mittelfeldspieler eine neue Herausforderung und wurde an Leeds United verliehen. Der englische Erstligist kämpft aktuell um den Klassenerhalt, hat zudem eine Kaufoption für McKennie. Sollte der Amerikaner verkauft werden, winkt dem FC Schalke 04 ein warmer Geldregen. Auch bei einem Abstieg von Leeds gibt es noch einen Interessenten, der den ehemaligen S04-Profi unter Vertrag nehmen würde.

FC Schalke 04 schaut ganz genau hin

Aber auch der FC Schalke 04 ist aktuell tief im Abstiegskampf und möchte unbedingt den Klassenverbleib in der Bundesliga schaffen. Zwei Spieltage sind es noch, in dem die Königsblauen gegen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig spielen müssen. Sei es in Liga eins oder zwei – S04 würde sich über einen Geldregen sicherlich freuen.

Dafür könnte dann Weston McKennie sorgen. Der 24-Jährige hat bei Juventus Turin noch einen Vertrag bis 2025, ist aktuell bis zum Saisonende an Leeds United verliehen. Der Premier-League-Klub hat eine Kaufoption. Für 33 Millionen Euro kann er ab Sommer dann fest zum englischen Traditionsverein wechseln – wenn dieser denn den Klassenerhalt schafft. Auch Leeds steckt tief im Abstiegskampf.

Sollte Leeds den Gang in die zweite englische Liga antreten, wird die Kaufoption wohl nicht gezogen. Dafür gibt es aber einen anderen Interessenten aus der Premier League, der den US-Nationalspieler im Sommer verpflichten möchte. Auch hier winkt S04 ein Geldregen.

McKennie zu Brighton?

So berichtet das italienische Portal „Calciomercato“, dass Brighton & Hove Albion kurz vor einem Transfer des ehemaligen Profi des FC Schalke 04 steht. Zwar wird im Bericht auch über andere Premier-League-Klubs gesprochen, die Interesse an McKennie haben, doch Brighton gilt als Favorit.

Demnach ist für den Mittelfeldspieler eine Ablösesumme von 22,5 Millionen Pfund fällig. Das sind umgerechnet 25 Millionen Euro, von denen auch Schalke etwas abbekommt. Denn die Königsblauen sicherten sich bei seinem Abgang zu Juventus eine Weiterverkaufsbeteiligung. Wie viel die beträgt, ist aktuell noch unklar. Sicher ist, dass S04 die Transfer-Aktivitäten um McKennie ganz genau anschauen wird und sich für den Sommer auf einen Geldregen freuen darf.