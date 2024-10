FC Schalke 04 vor Transfer-Hammer! Fan-Traum könnte wirklich wahr werden

Mit einem neuen Trainer will der FC Schalke 04 endlich den Turnaround schaffen. Doch auch Kees van Wonderen wird schnell feststellen: Die Abwehr ist das große Problem des S04.

Zu viele Gegentore machten dem FC Schalke 04 zu viele Führungen kaputt. In der Defensive muss dringend etwas passieren. Nun deutet sich ein Transfer-Hammer an – ein Fan-Traum könnte wirklich wahr werden.

FC Schalke 04 plant Transfer-Coup

Schon im Sommer baggerte Königsblau an einem verdienten Ex-Star herum. Damals gabs eine Abfuhr. Matip wollte die neue Freizeit der Familie widmen. Doch Schalke ließ nicht locker – und jetzt könnte es im zweiten Anlauf tatsächlich klappen. Joel Matip kann sich laut „Bild“ eine Rückkehr vorstellen.

Seit sein Aus beim FC Liverpool bekannt wurde, hegen viele Knappen-Fans den Traum eines Matip-Comebacks. Bis heute ist der 33-Jährige vereinslos – und könnte deshalb jederzeit durchstarten. Und das ist offenbar wirklich ein Szenario. Dem Bericht zufolge ist eine Rückkehr noch immer möglich, Schalke weiter mit Matip in Kontakt.

Matip-Rückkehr geplant

Der Weg ist auch ein kurzer. Seit Sommer ist der Ex-Nationalspieler zurück in Gelsenkirchen. Sein Sohn spielt für den SSV Buer in Rufweite der Arena. Papa Joel hat prompt als Trainer in der jüngsten Jugend des Amateurklubs angefangen. Hier mehr dazu.

Die Karriere ist aber noch nicht vorbei – und eine Rückkehr zum FC Schalke 04 im Winter denkbar. Das wäre nicht weniger als ein Transfer-Hammer. 16 Jahre lang trug Joel Matip das Königsblaue Trikot, wurde vom neunjährigen Bubi zum Profi und Leistungsträger. 2016 folgte der Wechsel zum FC Liverpool, wo er in acht Jahren unter Jürgen Klopp über 200 Pflichtspiele absolvierte.