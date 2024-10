FC Schalke 04: Fans wollen ihn unbedingt zurück! S04-Legende arbeitet plötzlich ganz in der Nähe

Im vergangenen Transfersommer gab es etliche Gerüchte rund um Joel Matip. Der Ex-Profi des FC Schalke 04 hat den FC Liverpool nach knapp acht Jahren ablösefrei verlassen. Sein Vertrag war ausgelaufen und nicht verlängert worden. Schnell kamen Spekulationen um eine Rückkehr in den deutschen Profi-Fußball auf.

So soll beispielsweise Bayer 04 Leverkusen über eine Verpflichtung Matips nachgedacht haben. Zu einem Wechsel kam es bekanntermaßen aber nicht. Der Innenverteidiger ist weiterhin vereinslos, ist derzeit jedoch zurück in Gelsenkirchen – die Fans des FC Schalke 04 staunen nicht schlecht.

FC Schalke 04: Matip trainiert in Gelsenkirchen

Lange Zeit war es um Matip still geblieben. Insbesondere die Fans fragen sich, warum der Ex-Schalker noch keinen neuen Verein gefunden hat. Schließlich hatte er bis zuletzt auf absolutem Top-Niveau gespielt. In der vergangenen Woche tauchte dann ein Foto auf, dass die Fans staunen ließ: Der 33-Jährige ist zurück in seiner alten sportlichen Heimat.

Und das aus einem ganz bestimmten Grund: Wie der SSV Buer erklärte, fungiert Matip derzeit als Co-Trainer in der D-Jugend. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland haben seine Frau und er einen Fußballverein für seinen Sohn gefunden – der Gelsenkirchener Ortsklub ist es geworden.

Laut Verein habe Matip gleich angeboten, beim Training mitzuhelfen, sodass er Benjamin Reclik jetzt unterstützt. Bis er selbst wieder aktiv wird und seine Zukunft geklärt es, wird man den Champions-League-Sieger also auf dem Sportplatz des SSV antreffen können.

Schalke-Fans geben die Hoffnung nicht auf

Für alle Anhänger des S04 ist der logische nächste Schritt natürlich klar: Er kehrt zum S04 zurück und bleibt so in der Nähe seines Sohnes. „Das wäre doch nochmal ein Ding im Herbst seiner Karriere“, schreibt ein Fan auf „X“. „Komm nach Hause, Junge“, fordert ein anderer. Die S04-Fans hoffen schon seit seinem Liverpool-Abgang, dass Matip nochmal für etwas Fußballromantik sorgt. Realistisch ist das allerdings nicht – sowohl sportlich als auch finanziell dürfte es wohl kaum passen.

Und doch ist Matip wieder so nah am S04 wie lange nicht mehr. Da der Ex-Knappe nun auch abseits seines Trainerjobs beim SSV Buer etwas Zeit haben dürfte, könnten die Knappen-Fans ihn möglicherweise mal wieder in der Arena antreffen. Auf den Platz wird er für Königsblau jedoch (vorerst) nicht zurückkehren.