FC Schalke 04: Diamanten-Auge Hechelmann? S04 nimmt Bayern-Teenager ins Visier

Als Chefscout suchte er die besten Profis und Talente für seinen FC Schalke 04 – als neuer Sportdirektor soll er sie nun auch verpflichten. Auf André Hechelmann lastet nach dem Abstieg und mitten in der Finanzkrise ein großer Druck. Für möglichst wenig Geld muss er den S04-Kader aufstiegsfähig machen.

Mit seinem Auge für Talente soll Hechelmann bei Bayern München hängen geblieben sein. Dort arbeitet ein Juwel an seinem Durchbruch – gelingt der am Ende beim FC Schalke 04?

FC Schalke 04 hat Bayern-Teenie im Visier

In der U23 der Bayern ist Eyüp Aydin der Star. Doch der Sprung zu den Profis ist beim Rekordmeister gewaltig. Mittrainieren durfte er bereits einige Male, bisher reichte es aber nie für einen Platz im Spieltagskader. Deshalb könnte der 18-Jährige im Sommer wechseln, um sich bei einem anderen Klub den Profi-Traum zu verwirklichen. Und so hat Schalke die Fährte des Talents aufgenommen.

Laut „Sky“ ist Königsblau an einer Verpflichtung von Aydin interessiert. Der Vertrag des Teenagers hatte sich im Winter per Klausel von 2023 auf 2024 verlängert. Dennoch ist ein Abgang nicht ausgeschlossen. Für eine Million Euro Ablöse, so heißt es im Bericht, soll Bayern München gesprächsbereit sein.

Holt Schalke Eyüp Aydin?

In der letzten Saison kam Eyüp Aydin auf 24 Einsätze in der Regionalliga Bayern, erzielte drei Tore und legte vier weitere auf. Zuhause ist er im defensiven Mittelfeld, aber auch als Achter kann er eingesetzt werden. Positionen, die auf Schalke durch den Abgang von Alex Kral und den bevorstehenden Verlust von Tom Krauß dringend verstärkt werden müssen.

Neben Schalke sollen auch Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach am Talent interessiert sein. Darüber hinaus soll auch ein internationaler Topklub dran sein. Einmal mehr müsste sich der FC Schalke 04 gegen finanzstärkere Klubs durchsetzen – doch das kennt man in Gelsenkirchen bereits.