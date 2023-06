FC Schalke 04: Hechelmann hat klare Vorstellungen – DIESE Spieler sollen kommen

Wie geht es beim FC Schalke 04 weiter? Viel Zeit bleibt nicht, ehe die Mission erneuter Wiederaufstieg beginnt. Schon Anfang Juli wird die Mannschaft von Trainer Thomas Reis wieder über den Platz gescheucht.

Besonders interessant, wer dann auf dem Rasen steht. Beim FC Schalke 04 steht mal wieder ein Umbruch an. Moderiert wird dieser vom neuen Sportdirektor Andre Hechelmann. Der hat klare Vorstellungen, was er erreichen will.

FC Schalke 04: Entscheidende Phase steht an

Das Budget ist klein, der Sportdirektor muss wieder zaubern – die kommenden Wochen werden für S04 wegweisend. Hechelmann muss mit seinen Verpflichtungen die Basis für eine gute Zweitliga-Saison legen.

Dabei hat der 38-Jährige bereits klare Vorstellungen, wer kommen soll – sowohl was die Positionen als auch den Charakter neuer Spieler angeht. Viele Fehlgriffe kann er sich dabei nicht leisten – dafür ist das Budget zu schmal.

So sollen die Neuen aussehen

Zum einen guckt Hechelmann nach der charakterlichen Seite. „Wir wollen Spieler, die sich komplett mit dem Klub identifizieren“, sagte der Sportdirektor des FC Schalke 04 bei seiner Vorstellung. „Natürlich muss die Qualität gegeben sein, aber auch die Mentalität und der Charakter müssen passen.“

Zum anderen will er einige Kaderbaustellen schließen. Allen voran die Positionen in der Innenverteidigung, links hinten und im Zentrum will er in den kommenden Tagen angehen.

FC Schalke 04: Welche Stars gehen?

Wie viel die Knappen auf dem Transfermarkt machen können, dürfte auch davon abhängen, welche Spieler den Klub zu welchem Preis verlassen. Rodrigo Zalazar oder Marius Bülter gelten als Wechselkandidaten.

Sie könnten ein paar Millionen in die klammen Kassen spülen, dann wären auch größere Sprünge drin. Nur zu gerne würden die Fans des FC Schalke 04 beispielsweise einen Verbleib von Sepp van den Berg sehen.