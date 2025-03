Großalarm beim FC Schalke 04! Jagd auf S04-Juwel hat begonnen

Der Jubel war groß, doch die Erleichterung währte nur kurz. Taylan Bulut hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 verlängert. Doch schnell wurde klar: Eine königsblaue Zukunft ist trotzdem alles andere als sicher.

Eine Ausstiegsklausel könnte schon im nächsten Sommer den Abschied vom FC Schalke 04 bedeuten. Nun hat ein erster Klub offenbar Kontakt zum Youngster aufgenommen. Die Jagd auf das S04-Juwel ist damit eröffnet.

FC Schalke 04: Jagd auf Taylan Bulut eröffnet

Er gilt als größtes Schalke-Talent der Gegenwart. Und wieder muss sich Königsblau mit dem Gedanken beschäftigen, ihn schon bald zu verlieren. Wie einst Assan Ouedraogo hat nun auch Taylan Bulut seine Zukunft selbst in der Hand. Per Ausstiegsklausel kann er den Klub verlassen. Immerhin: Schalke winkt eine fette Ablöse von mindestens acht Millionen Euro. Hier mehr Details.

Schon jetzt deutet sich an: Es wird Klubs geben, die bereit sind, diese Summe zu zahlen. Der erste wagt jetzt einen Vorstoß. Wie das türkische Fußballportal „Fotospor“ berichtet, hat Galatasaray den 19-Jährigen weit oben auf die Wunschliste für den Transfersommer geschrieben. Mehr noch: Auch einen ersten Kontakt habe es bereits gegeben. Dabei soll Schalke bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert haben. Und Bulut habe durchaus Interesse an einem Wechsel zum türkischen Rekordmeister.

Alles klar also? Eher nicht. Auch Taylan Bulut wird sich genau überlegen, wann und wohin der nächste Karriere-Schritt richtig ist. Auch ein Verbleib beim FC Schalke 04 ist längst nicht auszuschließen. Und je nachdem, welche Vereine sich noch in das Rennen einsteigen, könnte die Süper Lig schnell zweite oder dritte Wahl werden. Denn beim S04 ist man sich sicher: Aus Bulut könnte was richtig Großes werden.