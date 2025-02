FC Schalke 04: Bulut verlängert – doch diese Gefahr bleibt weiterhin

Lange mussten die Fans darauf warten, nun hat der FC Schalke 04 es endlich verkündet: Auch Taylan Bulut hat seinen Vertrag verlängert und bleibt den Königsblauen langfristig erhalten. Oder doch nicht?

Trotz der Vertragsverlängerung des Top-Talents bedeutet das noch lange nicht, dass er auch in den nächsten Jahren beim FC Schalke 04 spielen wird. Bulut machte sich nämlich auf Anhieb begehrt, ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken – und spielt ab dem kommenden Sommer womöglich schon bei einem anderen Klub?

FC Schalke 04: Jubel über Bulut-Verlängerung

Nach Max Grüger, Mika Khadr, Luca Podlech, Ayman Gulasi und Zaid Amoussou-Tchibara ist Taylan Bulut das sechste begehrte Eigengewächs des FC Schalke 04, das in den vergangenen Wochen und Monaten einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Bei Bulut mussten die Fans lange warten, am Montag (17. Februar) war es dann endlich so weit.

Der Rechtsverteidiger ist gemeinsam mit Grüger eine der großen Überraschungen in der laufenden Saison. Nach dem Trainerwechsel wurden beide Top-Talente in die Startelf geschmissen und sind seitdem nicht mehr wegzudenken. Vor allem Bulut hat sich mit guten Leistungen auch begehrt gemacht.

So sollen gleich mehrere Vereine aus Europa Interesse am 19-Jährigen haben. Nottingham Forest und der AFC Bournemouth wollen ihn wohl haben. Auch wenn der FC Schalke 04 den Vertrag mit Bulut verlängert hat, bedeutet das nicht, dass er auch über den Sommer hinaus weiter im königsblauen Trikot spielen wird.

Abschied im Sommer?

Das große Ziel des FC Schalke 04 war es nämlich, ihn nicht ablösefrei abgeben zu müssen. Im Vertrag wurde nun eine Ausstiegsklausel verankert, die dem Revierklub viele Millionen einbringen kann, wenn sich Bulut für die kommende Spielzeit für einen Wechsel entscheiden sollte.

So bitter ein Abschied auch wäre, für den klammen S04 kommt wichtiges Geld rein. Mehreren Medienberichten zufolge ist im Vertrag des Top-Talents nämlich eine Ausstiegsklausel verankert worden. So kann Bulut den Verein für mindestens acht Millionen Euro verlassen. Die Ablöse verändert sich je nach Land und Spielklasse.

Bis zum Saisonende werden also viele Augen auf Bulut gerichtet sein. Liefert der Youngster weiter ab, ist es gut möglich, dass es seine erste und letzte richtige Profisaison mit den Knappen sein wird.