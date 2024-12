FC Schalke 04: Wechsel perfekt! S04 macht es offiziell

Einst spielte er selbst in der Knappenschmiede, jetzt macht er dort als Trainer Karriere. Fünf Jahre lang arbeitete Charles Takyi als Co-Trainer bei der U19 des FC Schalke 04, nun übernimmt er erstmals ein Team als Chefcoach.

Wie der FC Schalke 04 am Freitag (13. Dezember) verkündete, ist Takyi mit sofortiger Wirkung vom U19-Assistenten zum U17-Cheftrainer aufgestiegen. Dort ersetzt er Thomas Bertels, der den Verein im November aus persönlichen Gründen verlassen hatte.

FC Schalke 04 verkündet Trainer-Entscheidung

Fünf Jahre lang lernte er das Trainer-Handwerk an der Seite von Klublegende Norbert Elgert, nun darf sich Charles Takyi selbst verwirklichen. Seit Freitag ist der Ghanaer erstmals der Chef an der Seitenlinie, wechselt dafür von der U19 in die U17. Dort hatte sein Vorgänger Thomas Bertels den Klub freiwillig verlassen, seither wurden die Junioren interimsweise von Bastian Naß trainiert. Nun ist die Dauerlösung offiziell.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, bei der ich weiterhin mit jungen talentierten Spielern arbeiten darf. Das Vertrauen des Vereins, mir die Verantwortung für die U17 zu übertragen, ist eine große Wertschätzung“, sagt Takyi. „Die vergangenen Jahre, in denen ich mit Norbert Elgert gemeinsam an der Seitenlinie stand, waren sehr lehrreich. Er ist mein Mentor, in allen Bereichen erfahre ich von ihm volle Unterstützung. Umso mehr freue ich mich, dass unsere enge Zusammenarbeit als Chef-Trainer auch in Zukunft bestehen bleibt.“

Tonello: „Für uns eine Win-Win-Situation“

Knappenschmiede-Chef Raffael Tonello erklärt: „Für uns ist es eine Win-Win-Situation. Wir haben eine wichtige Position im Nachwuchs mit einem Trainer aus den eigenen Reihen nachbesetzt. Charles geht den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere. Durch die jahrelange Ausbildung bei Norbert Elgert, wissen wir, dass er der richtige Mann für die U17 ist.“

Charles Takyi war einst selbst der Knappenschmiede entsprungen. Von 1999 bis 2004 spielte er im Nachwuchs des FC Schalke 04, der Durchbruch zum Profi gelang ihm aber erst anschließend beim Hamburger SV.