Albtraum nach Abschied vom FC Schalke 04 – Star am Boden

Der Abschied vom FC Schalke 04 sollte der Startschuss für die Bundesliga-Karriere sein. Doch stattdessen erlebt Yusuf Kabadayi einen Rückschlag nach dem anderen.

Nach einem Traum-Debüt samt Joker-Tor verkam der Ex-Star des FC Schalke 04 beim FC Augsburg zum Bankdrücker. Zuletzt schlug er sich auch noch mit lästigen Knieschmerzen herum, konnte nicht trainieren. Nun folgte die Horror-Nachricht.

Ex-Star vom FC Schalke 04: Hiobsbotschaft für Kabadayi

Weil die Kniebeschwerden trotz der eingelegten Pause nicht besser wurden, wurde Kabadayi genauer untersucht. Was dabei ans Licht kam, ist schlimmer als die böseste Befürchtung. Am Donnerstag (12. Dezember) verkündete die Hiobsbotschaft: Verletzung am Außenmeniskus. Operation. Monatelange Pause.

+++ FC Schalke 04: Fans können es kaum glauben – DAS vergoldet den S04-Befreiungsschlag in Paderborn +++

Die Knie-OP brachte der 20-Jährige sofort hinter sich, sie wurde bereits am Mittwoch erfolgreich vollzogen. Yusuf Kabadayi startet sofort mit der Reha. Das ändert aber nichts daran, dass er für Monate nicht gegen den Ball treten kann.

Ex-Schalker fällt monatelang aus

Eine ganz bittere Pille für den Flügelstürmer. Vergangene Saison war er als Profi durchgestartet, als er von Bayern Münchens U23 an den FC Schalke 04 ausgeliehen wurde. Nach Anlaufschwierigkeiten konnte er sein großes Talent in der Rückrunde immer häufiger unter Beweis stellen. Die festgeschriebene Kaufoption über rund eine Million Euro konnte und wollte der finanziell schwer angeschlagene Zweitligist aber nicht ziehen.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Für Kabadayi die Chance, sogar in die 1. Bundesliga zu springen. Wenige Tage nach seiner Rückkehr an die Säbener Straße unterschrieb er in Augsburg. Nach einem Start auf der Bank kam er am 3. Spieltag zu seinem Erstliga-Debüt, traf gegen den FC St. Pauli prompt zum 3:1-Endstand. Mehr als vier weitere Kurzeinsätze bekam er aber nicht, saß zuletzt nur noch auf der Bank und muss sich nun sehr lange wieder heranrobben.