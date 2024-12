FC Schalke 04: Fans können es kaum glauben – DAS vergoldet den S04-Befreiungsschlag in Paderborn

Wochenlang lief alles gegen den FC Schalke 04. Das Team lieferte Offenbarungseide ab, hatte mit Verletzungssorgen zu kämpfen – und oft genug in wichtigen Situationen auch noch das Pech auf seiner Seite.

Dann kam das 4:2 gegen Paderborn. Ein Befreiungsschlag, auf den alle beim FC Schalke 04 sehnsüchtig gewartet haben. Und plötzlich läuft alles wie geschmiert (hier mehr). Die Ergebnisse der Konkurrenz vergolden den Spieltag für Königsblau und verschaffen eine Menge Ruhe.

FC Schalke 04 erlebt perfekten Spieltag

Ein Auswärtssieg beim Tabellenführer – schöner kann man nicht in einen Spieltag starten. Das gilt ganz besonders für Schalke, das in den letzten Wochen und Monaten einen Nackenschlag nach dem anderen wegstecken musste. Das 0:3 gegen Lautern war ein weiterer Tiefpunkt. Wie sich das Team anschließend in Paderborn präsentierte, war schlicht beeindruckend.

Was folgte, kennt man auf Schalke schon gar nicht mehr. Genüsslich konnte man sich nach dem Sieg zurücklehnen und zuschauen, wie sich die Konkurrenz schlägt. Und mit jedem Abpfiff wurde das Grinsen der Knappen größer und größer. Was mit dem Jubel in Ostwestfalen begann, entwickelte sich bis Sonntag zum perfekten Spieltag.

Kellerkinder verlieren allesamt

Regensburg (0:1 gegen Köln), Münster (1:2 gegen Magdeburg), Ulm (2:3 in Hannover) und Braunschweig (0:5 in Düsseldorf) – alle fünf Teams, die tabellarisch hinter dem S04 stehen, verloren ihr Spiel. Und die fünf Teams vor dem FC Schalke 04 konnten mit Ausnahme der SpVgg Fürth (2:1 gegen Hertha) nicht gewinnen.

Am Tabellenplatz änderte das erst einmal nichts, Schalke bleibt auf Platz 14. Dennoch sieht die Situation nun deutlich weniger angespannt aus. Der Abstand auf den Relegationsplatz ist von einem auf vier Punkte angewachsen, Platz 10 ist statt acht plötzlich nur noch fünf Punkte entfernt.