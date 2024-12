FC Schalke 04: Neue Waffe! S04 zeigt ungewohnte Stärke

Geht doch! Der FC Schalke 04 fährt unter Kees van Wonderen den zweiten Sieg ein. Beim Spitzenreiter SC Paderborn (4:2) zeigten die Knappen eine starke Leistung und holten sich drei mehr als nur wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Gegen die Paderborner zeigte der FC Schalke 04 vor allem aber auch eine neue Waffe: gefährliche Standards. Ein ehemaliger S04-Profi trainiert sie intensiv mit der Mannschaft – und es hat sich schon ausgezahlt.

FC Schalke 04: Standards werden immer besser

Es war die richtige Reaktion nach der 0:3-Klatsche vor einer Woche in der eigenen Veltins-Arena: Der FC Schalke 04 überrascht die gesamte 2. Liga und gewinnt gegen Tabellenführer Paderborn. Dank einer starken Mannschaftsleistung holen sich die Knappen den verdienten 4:2-Auswärtssieg und können nun ein wenig durchatmen.

Während in den vergangenen Wochen die Standards grauenhaft geschossen wurden, führten in Paderborn zwei Situationen nach ruhendem Ball zu Toren. Paul Seguin hatte dabei einen großen Anteil. Der Mittelfeldspieler hatte großen Anteil an zwei Toren – beide mehr oder weniger durch Standards.

Ein langer Freistoß von Seguin landet in der 69. Minute bei Kapitän Kenan Karaman, der zum 3:2 einköpfte. Den vierten Treffer bereitete Seguin ebenfalls vor, nachdem sein Freistoß abgeblockt wurde und er anschließend seinen Mitspieler Janik Bachmann mit einer Flanke bedient hatte. Das 4:2 für S04 war die Entscheidung und der Endstand eines starken Spiels.

Tim Hoogland lässt Standards trainieren

Aber auch sonst waren die Freistöße und viele Ecken von Seguin gefährlich. In der Abwehr wurden zudem die gegnerischen Standardsituationen teilweise gut geklärt. Das ist alles einem ehemaligen Profi des FC Schalke 04 zu verdanken: Tim Hoogland. Der einstige Abwehrspieler ist seit Anfang November im Trainerteam und unterstützt Cheftrainer Kees van Wonderen. Und seine Arbeit trägt langsam Früchte.

Die königsblauen Anhänger werden nun hoffen, dass die nächsten ruhenden Bälle genauso gefährlich reinkommen und hinten genauso gut geklärt werden. Die kommenden Gegner werden nämlich nicht einfacher. Zunächst geht es gegen Fortuna Düsseldorf und zum Jahresabschluss gegen die SV Elversberg. Kann S04 auch da überraschen?