Schalke 04: Trotz Paderborn-Wahnsinn – dieses große Problem muss S04 schnell beheben

Hat da wirklich gerade der Tabellen-14. der 2. Bundesliga den Spitzenreiter besiegt? Die Antwort lautet ja. Der FC Schalke 04 sorgte am 15. Spieltag für eine faustdicke Überraschung und holte drei wichtige Punkte beim SC Paderborn.

Trotz Rückstand und zwischenzeitlichem 2:2-Ausgleich gibt der FC Schalke 04 nicht auf und belohnt sich für eine starke Leistung. Dennoch gibt es bei den Königsblauen weiterhin ein großes Problem, das behoben werden muss. Die eklatanten Abwehrfehler.

FC Schalke 04 überrascht Tabellenführer Paderborn

Was für ein Ausrufezeichen des FC Schalke 04! Beim zu Hause zuvor ungeschlagenen Tabellenführer Paderborn gewannen die Gelsenkirchener am Freitag (6. Dezember) verdient mit 4:2. Nach der 0:3-Pleite eine Woche zuvor in der Veltins-Arena gegen den 1. FC Kaiserslautern war S04 auf Wiedergutmachung aus und zeigte eine Reaktion.

Ein Doppelpack von Kenan Karaman und zwei Treffer von Moussa Sylla und Janik Bachmann bescherten den Knappen drei verdiente und wichtige Punkte. Der S04 war nämlich über die gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft, auch wenn früh der Rückstand folgte.

Doch so schön der Auswärtssieg ist, so eklatant ist die Abwehrleistung der Schalker. Marcin Kaminski stand bei einem weiten Ball von Felix Götze falsch, Kostons war nicht mehr zu halten und sorgte für die Führung. Es war der 30. Gegentreffer in dieser Saison. S04 hat die zweitschlechteste Abwehr der Liga und zeigte einmal mehr, warum die Hintermannschaft das große Problem ist.

Abwehrproblem muss behoben werden

Denn auch der 31. Gegentreffer war ein Abwehrfehler. Wie schon in Halbzeit eins nutzte Paderborn einen kurzzeitigen Tiefschlaf der Defensive des FC Schalke 04 mit dem ersten Abschluss nach dem Seitenwechsel. Nach einer Flanke stand Götze mutterseelenallein im Strafraum und erzielte den 2:2-Ausgleich.

In der laufenden Spielzeit war die S04-Abwehr immer wieder eine Schwachstelle, die schon viele Punkte kostete. Dieses Mal hatte Schalke Glück, da die Paderborner ebenfalls schwach verteidigt haben.

25 Torschüsse hatte S04 im gesamten Spiel und verdiente sich die drei Punkte in Paderborn. Dennoch muss Cheftrainer Kees van Wonderen in den kommenden Wochen die Abwehr stabilisieren und versuchen, solche großen Schnitzer zu vermeiden. Denn mit Düsseldorf (14. Dezember) und Elversberg (20. Dezember) kommen zwei ebenfalls offensivstarke Mannschaften.