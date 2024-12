FC Schalke 04: Spektakel in Paderborn! Fans flippen komplett aus

Wer hätte das vor dem Spiel noch gedacht? Der FC Schalke 04 überrascht Tabellenführer Paderborn und holt einen wichtigen Auswärtsdreier – und das trotz zwischenzeitlichem Rückstand.

Mit dem Sieg macht der FC Schalke 04 in der Tabelle zwar keinen großen Schritt nach vorne, kann aber den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze ausbauen. Von den Fans gibt es in den sozialen Medien Anerkennung für die gute Leistung gegen den SC Paderborn.

FC Schalke 04 siegt gegen den Tabellenführer

Die Vorzeichen für das Spiel waren klar: Paderborn ist als Tabellenführer der klare Favorit, während dem großen FC Schalke 04 Außenseiterchancen zugesprochen wurden. Doch der Revierklub überraschte dann alle. Auch, wenn zunächst nach nur elf Minuten der bittere Rückschlag kam, als Koen Kostons einen üblen Stellungsfehler der Schalker Hintermannschaft ausnutzte.

Auch interessant: Paderborn – Schalke: Sorge um S04-Star! Droht sein Ausfall?

Mit dem frühen Rückstand war bei vielen Fans die Hoffnung weg, dass man beim Spitzenreiter noch etwas Zählbares mitnimmt. Doch Schalke schüttelte sich schnell und gab die direkte Antwort. Ein stark herausgespielter Ausgleichstreffer von Moussa Sylla brachte die mitgereisten Fans zum Jubeln.

Und kurz vor der Pause war wieder Jubeln angesagt: Kenan Karaman erzielte plötzlich die 2:1-Führung. S04 war auf Siegeskurs. Nach dem Seitenwechsel kam Paderborn aber besser rein und erzielte durch einen erneuten Abwehrfehler den Ausgleich durch Felix Götze.

Karaman-Doppelpack gegen SCP

Doch es war wieder einmal Karaman, der Schalke rund 20 Minuten vor dem Ende wieder in Führung brachte. Einen langen Freistoß von der Mittellinie von Paul Seguin köpfte der S04-Kapitän ins Tor des SC Paderborn. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase in der Home-Deluxe-Arena.

Der Tabellenführer drängte auf den erneuten Ausgleichstreffer, Schalke aber machte am Ende noch den vierten Treffer. Ein Kopfball von Janik Bachmann sorgte für die Entscheidung.

Mehr Nachrichten für dich:

Ein großer Befreiungsschlag für den Krisenklub und Trainer Kees van Wonderen. In den sozialen Netzwerken war der Jubelgroß. „Genau SO wollen wir die Mannschaft spielen sehen. Warum klappt das nicht immer? Richtig gutes Spiel“, „Ich hatte gar keine Erwartungen und wurde so krass überrascht. Was geht hier ab bitte?“ und „Kann mich jemand mal zwicken? Sind wir der Tabellenführer oder Paderborn?“, heißt es unter anderem von den Schalke-Fans.