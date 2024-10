FC Schalke 04: Rückschlag bei Trainer-Suche – DAS spielt S04 gar nicht in die Karten

Der FC Schalke 04 sucht einen neuen Trainer – und muss dabei auch aufs Geld achten. Der Klub muss den entlassenen Karel Geraerts weiterbezahlen. Das hilft in der sowieso angespannten Finanzlage nicht gerade weiter.

Die Gerüchte um ein Interesse des RSC Anderlecht an Geraerts ließen die S04-Fans hoffen, der Ex-Coach könnte seinen Vertrag beim FC Schalke 04 schnell auflösen. Doch die Erfolge von Interimstrainer David Hubert spielen Königsblau allerdings nicht in die Karten.

FC Schalke 04: Rückschlag für Mangas Trainer-Suche

Schon eine Woche vor Schalke entließ der RSC seinen Trainer Brian Riemer. Schnell sickerte durch: Auch Karel Geraerts steht auf der Liste möglicher Nachfolger. Mit dessen Entlassung nach dem Darmstadt-Debakel (3:5) war der Weg frei. Doch seither ist es still geworden in Anderlecht.

S04-Kaderplaner Ben Manga würde ein neues Geraerts-Engagement mächtig helfen. 37.500 Euro verdient der Belgier noch für jeden Monat, in dem sein Vertrag weiterläuft. Um bei einem neuen Verein unterschreiben zu können, müsste er seinen S04-Vertrag auflösen, würde Schalke erlösen und Manga bei der Trainersuche viel mehr Freiheiten verschaffen.

Geraerts-Unterschrift bei RSC rückt in weite Ferne

Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Königsblau will in den nächsten Tagen Klarheit auf dem Trainerstuhl haben. Und in Anderlecht hat man inzwischen etwas mehr Ruhe. Denn: Interimstrainer David Hubert funktioniert! Nach fünf Spielen ist er noch ungeschlagen. Ist in der Liga mit drei Remis noch Luft nach oben, sorgt sein Team vor allem in der Europa League für Ausrufezeichen. Unter Hubert legte man einen perfekten Start hin, gewann beide ersten Spiele – zuletzt als deutlicher Außenseiter 2:1 bei Real Sociedad.

Eine Weiterbeschäftigung von Hubert scheint längst nicht mehr ausgeschlossen. Und der FC Schalke 04 muss bei den Verhandlungen mit seinen Trainer-Kandidaten wohl oder übel einplanen, Karel Geraerts erst einmal weiter zu bezahlen. Schlimmstenfalls bis zu dessen Vertragsende am 30. Juni 2025.