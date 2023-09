FC Schalke 04 testet Probespieler – „Ausnahmetalent“ mischt bei Testspiel mit

Länderpause ist Testspiel-Zeit. Um die zwei Wochen Pause bestmöglich zu nutzen, hat auch der FC Schalke 04 Testspiele vereinbart. Am Freitagabend tritt Königsblau beim SSV Ulm an, schon zuvor hatte die U23 in einem Geheimtest gegen Borussia Dortmund II gespielt.

Dabei kam auch ein Probespieler zum Einsatz. Ein Youngster, der in seiner Heimat als großes Talent gehandelt wird, durfte beim FC Schalke 04 mitmischen und sich gegen den profiverstärkten BVB anbieten.

FC Schalke 04: Testspiel-Sieg mit Probespieler

Mini-Derbysieg für Schalke. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat die Zweite vom S04 am Freitagmittag ein Testspiel gegen die BVB-Reserve 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer erzielte Kelsey Meisel bereits nach 20 Minuten.

Viel spannender als das Ergebnis dürfte für die S04-Fans aber der Einsatz eines Probespielers gewesen sein. Wenn auch nur für die letzten zehn Minuten durfte mit George Acurero ein aktueller Trainingsgast rein und seine Duftmarke setzen. Der Amerikaner ist derzeit im Rahmen der Kooperation mit der „International Soccer Academy“ am Berger Feld unterwegs.

Bereits zum dritten Mal haben ISA und Knappenschmiede zusammen zwanzig U18-Talente aus den USA gescoutet, die für eine Saison unter Profi-Bedingungen auf dem Schalker Vereinsgelände arbeiten dürfen.

Stürmer Acurero ist das womöglich spannendste Juwel des US-Kaders. Der Stürmer aus Utah wurde bereits wenige Tage nach seiner Ankunft auf Schalke ins U23-Training integriert. Nun folgte mit dem Testspiel-Einsatz das nächste Highlight. Offenbar hat man in der Knappenschmiede ein Auge auf den Angreifer geworfen. Auch in seiner Heimat wird er gefeiert. Die International Soccer Academy ehrt das Juwel, das zuvor für den US-Klub Park City Red Wolves spielte, als „Ausnahmetalent“.

Am Abend (18.30 Uhr) sind dann die Profis des FC Schalke 04 beim SSV Ulm dran. Gegen den Südwest-Regionalligisten will man sich den Frust des verpatzten Saisonstarts ein wenig aus den Klamotten spielen.