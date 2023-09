FC Schalke 04: Juwel lässt alle staunen – Fans haben jetzt nur eine Forderung

Irgendwann mal eine Profi-Karriere wie Julian Draxler, Leroy Sane oder Manuel Neuer hinlegen: Das ist der Traum aller Talente aus der Knappenschmiede. Die Jugend-Abteilung des FC Schalke 04 gehört zu den renommiertesten in Deutschland und bringt immer wieder neue Youngsters heraus, die den Sprung zu den Profis schaffen.

Neben Assan Ouedraogo und Keke Topp, die bereits zur Profi-Mannschaft gehören, gibt es noch ein weiteres Talent der Königsblauen, das aktuell ordentlich für Furore sorgt – und das nicht nur mit S04. Auch bei der Junioren-Nationalmannschaft von Deutschland überzeugt das Juwel.

FC Schalke 04: Juwel lässt alle staunen

2018 wechselte Taycan Etcibasi ausgerechnet aus der Jugend von Borussia Dortmund zum FC Schalke 04. Dass das womöglich ein Transfer-Coup der Königsblauen war, deutet sich nun an. Aktuell sorgt der Stürmer für ordentlich Furore bei der U17 der Gelsenkirchener.

Auch interessant: FC Schalke 04: Mega-News um Fanliebling Churlinov – S04 schaut ganz genau hin

In den ersten sechs Spielen der Junioren-Bundesliga West erzielte das Mega-Talent sieben Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Auch dank seiner überragenden Leistungen stehen die B-Junioren des FC Schalke 04 aktuell auf Platz eins der Tabelle.

Doch Etcibasi überzeugt nicht nur bei der U17 von Cheftrainer Thomas Bertels. Zur aktuellen Länderspielpause wurde das Schalke-Talent erstmals zur U17-Nationalmannschaft des DFB eingeladen. Gleich im ersten Spiel brillierte der Youngster auch hier.

Fans fordern Profi-Vertrag

Das Juwel des FC Schalke 04 erzielte bei seinem Debüt im Testspiel gegen Israel zwei der drei Tore. Die U17 entschied die Partie mit 3:2 für sich. Von den einmal mehr starken Leistungen von Etcibasi bekamen auch die S04-Fans mit. Die meisten Anhänger verfolgen seine Karriere schon seit langem und fordern: „Taycan Etcibasi bitte direkt einen Profi-Vertrag geben“, „Ich wiederhole: Nicht verschlafen! Verlängert seinen Vertrag langfristig, jetzt“ und „Direkt Vertrag bis zum Lebensende. Der darf nicht abhauen.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit solchen überragenden Leistungen macht Etcibasi natürlich auf sich aufmerksam. Auch andere Klubs werden sicherlich davon mitbekommen haben. Der FC Schalke 04 wäre also gut beraten, auf seine Fans zu hören, damit das Top-Talent einen ähnlichen Weg einschlägt, wie Draxler, Sane und Co.

Mehr News für dich:

Bevor Etcibasi mit der Schalker U17 wieder auf Torejagd geht, stehen noch zwei weitere Spiele mit Deutschland an. Am 7. September gegen Dänemark und am 12. September gegen Italien.