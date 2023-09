FC Schalke 04: Top-Talent im Visier – schnappt der S04 bei der Konkurrenz zu?

Aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 gibt es eigentlich immer wieder große Talente, die den Sprung zu den Profis schaffen könnten. Dennoch schaut sich Königsblau auch bei anderen Klubs nach jungen Spielern um.

So ist es aktuell der Fall. Der FC Schalke 04 beschäftigt sich nämlich mit einem Top-Talent aus Deutschland, ist aber nicht der einzige Klub, der großes Interesse hat. Ob sich der Revierklub im Poker um den Youngster durchsetzen kann?

FC Schalke 04: Top-Talent im Visier

Fast jedes Jahr sind aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 große Talente zu den Profis hochgezogen worden. Die wohl bekanntesten sind dabei Leroy Sane, Julian Draxler oder Manuel Neuer. Aus der Jugend der Königsblauen haben sie es bis in den Weltfußball geschafft und zahlreiche Titel in ihren Karrieren gewonnen. Davon träumen auch viele junge S04-Spieler.

Doch der FC Schalke 04 schaut sich auch bei der Konkurrenz um und will die Talente zu sich locken. Das ist aktuell bei Karim Coulibaly vom Hamburger SV der Fall. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sind neben den Schalkern auch Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg an dem 16-jährigen Innenverteidiger interessiert.

Koulibaly spielt aktuell in der U17-Mannschaft des Hamburger SV und durfte am Dienstag (5. September) in einem Testspiel der U21-Mannschaft der Hanseaten gegen die U21 von Werder Bremen ran. Beim HSV hält man viel vom Youngster, aber jetzt wollen ihn auch noch andere Klubs haben.

Setzt sich S04 gegen die Konkurrenz durch?

Während der FC Schalke 04 und der HSV aktuell in der 2. Bundesliga spielen und den Aufstieg anpeilen, dürften ihm da Borussia Dortmund und Wolfsburg wohl bessere Perspektiven liefern. Schließlich spielen beide seit Jahren im deutschen Oberhaus. Der BVB ist sogar jede Saison international dabei.

In Hamburg hat Coulibaly noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024, dürfte den Verein dann ablösefrei verlassen. Das will der ehemalige Bundesliga-Dino natürlich verhindern, weshalb es schon erste Gespräche über eine Verlängerung gegeben habe. Allerdings sei aufgrund sportlicher und wirtschaftlicher Parameter eine Entscheidung noch nicht gefallen.

Ob sich der FC Schalke gegen eine so starke Konkurrenz durchsetzen kann? So chaotisch es aktuell bei den Gelsenkirchenern ist, spricht nicht viel dafür. Vielleicht können die Verantwortlichen Coulibaly dennoch von einem Wechsel zum Revierklub überzeugen.