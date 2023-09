FC Schalke 04: Was wird aus DIESEM Hoffnungsträger? Fans haben zahlreiche Fragezeichen im Gesicht

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt er als der neue Hoffnungsträger am königsblauen Himmel. Anfang des Jahres steckte der FC Schalke 04 bereits tief im Abstiegssumpf, da tat sich ein Juwel aus der U23 hervor.

In den Testspielen brillierte er derart, dass sein Pflichtspiel-Debüt bei den Profis nicht lange auf sich warten ließ. In Windesweile schwärmte die ganze Nordkurve von ihm. Die Rede ist von Soichiro Kozuki. Jetzt macht er beim FC Schalke 04 eine schwere Zeit durch.

FC Schalke 04: Bitteres Jahr

So schnell sein Stern aufging, so schnell verschwand er auch wieder. Denn Kozuki verbrachte quasi die gesamte Rückrunde im Lazarett. Nach nur fünf Eisätzen in der Bundesliga machte ihm erst eine Knöchel- und dann eine Sprunggelenksverletzung einen Strich durch die Rechnung.

Die Folge: Von Februar bis Jui absolvierte der Japaner kein einziges Spiel. Eine beispiellose Bruchlandung nachdem sich innerhalb kürzester Zeit ein riesiger Hype um seine Person augebaut hatte.

Schwache Auftritte – und nun?

Nach dem Abstieg wollte in der zweiten Liga durchstarten. Bisher kam er in drei Spielen zum Einsatz – zeigte bis dato allerdings nur sehr schwache Leistungen. Egal ob als Joker oder von Anfang an: Seine Auftritte wirkten fahrig.

Kozuki sucht seine Form. Foto: IMAGO/Revierfoto

Natürlich spielt beim FC Schalke 04 aktuell kaum ein Profi die Sterne vom Himmel. Doch in Kozuki hatte man Hoffnungen, dass er Dribblings und 1-gegen-1-Situationen heraufbeschwören könnte. Davon ist bisher allerdings nichts zu sehen.

FC Schalke 04: Fans ratlos

Seine Auftritte sorgen bei den Fans für viele Fragezeichen. Was ist nur los mit ihm? Klar ist: Die Knappen werden mit ihrem Spieler behutsam umgehen. Das kündigte Teammanager Gerald Asamoah zuletzt an.

„Es gilt der alte Grundsatz: Du brauchst so lange bis du zu alter Form gefunden hast, so lange du zuvor ausgefallen bist. Er braucht jetzt weiter Spielpraxis“, so die Vereinslegende des FC Schalke 04.