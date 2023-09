FC Schalke 04: Hiobsbotschaft sorgt für den nächsten Dämpfer – es hört einfach nicht auf

Diese Nachricht müssen Fans und Verein erstmal sacken lassen. Beim FC Schalke 04 sind Verletzungen Jahr ein Jahr aus ein großes Thema. Keine Spielzeit vergeht, in der nicht wichtige Spieler über mehrere Wochen fehlen. Auch die aktuelle Spielzeit bildet da keine Ausnahme.

Konkret geht es um Kenan Karaman. Der Flügelspieler war in den ersten Wochen einer der auffälligsten Spieler beim FC Schalke 04. Dann bremste ihn eine Verletzung aus. Jetzt kommen bittere Details ans Licht.

FC Schalke 04: Verletzung schlimmer als angenommen

Es passierte am dritten Spieltag. Beim Gastauftritt in Braunschweig musste Karaman bereits in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden. Schon da schwante den Fans nichts Gutes. Von einer Muskelverletzung war die Rede.

Generell halten die Knappen Ausfallzeiten und genaue Diagnosen gerne unter Verschluss. Weil Karaman seither aber nicht mehr auf dem Feld stand und auch nicht am Training des FC Schalke 04 teilnahm, sind die Fans unruhig.

Nun kommt heraus: Offenbar ist die Verletzung schlimmer als angenommen. Wie die „WAZ“ erfahren haben will, habe sich der Flügelflitzer einen Muskelbündelriss in der Wade zugezogen. Eine längere Pause wäre damit vorprogrammiert.

So lange könnte Karaman fehlen

Wie die Zeitung schreibt, könnte der Spieler somit noch einige Wochen ausfallen und erst im Oktober in die Mannschaft zurückkehren. Angesichts der Form, die Karaman bis zu seiner Verletzung hatte, ein bitterer Verlust.

Mit einem Tor und einer Vorlage hatte er beim 3:0 gegen Kaiserslautern maßgeblichen Anteil am bisher einzigen Dreier der Saison. Auch im Pokal steuerte er – ebenfalls gegen Braunschweig – ein Tor zum Erstrundenerfolg bei.

Ohne seinen Angreifer holte der FC Schalke 04 seither nur noch einen Punkt und hechelt den Auftstiegsambitionen zur Länderspielpause meilenweit hinterher.

