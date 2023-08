FC Schalke 04: Kurz nach Ankunft – schlechte Nachrichten von Neuzugang Kalas

In Tomas Kalas konnte der FC Schalke 04 am Samstag (26. August) endlich einen neuen Verteidiger präsentieren. Der Defensivspezialist unterschrieb bei S04 einen Vertrag bis 2025, ist für Königsblau aber keine Soforthilfe.

Wer gedacht hatte, Kalas könnte schon am Samstag (2. September) gegen Wehen Wiesbaden sein Startelf-Debüt feiern, der wird enttäuscht werden. Kalas war zuletzt arbeitslos, hat noch Trainingsrückstand und wird dem FC Schalke 04 wohl erst in ein paar Wochen helfen können.

FC Schalke 04: Kalas braucht Zeit

Am Montag (28. August) stand Kalas erstmals mit seinen neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz. Allerdings stieg noch nicht voll in das Mannschaftstraining ein, muss erst einmal herangeführt werden. Nach einer halben Stunde drehte er mit einem Athletiktrainer Laufrunden auf einem Nebenplatz.

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ soll Kalas in der Länderspielpause sein Debüt im Testspiel gegen den SSV Ulm (8. September) feiern. Mit einem Einsatz in der 2. Bundesliga ist frühestens gegen den 1. FC Magdeburg (16. September) zu rechnen.

Kalas stand zuletzt beim englischen Zweitligisten Bristol City unter Vertrag. Dort verpasste er aber große Teile der Saison wegen einer Leistenverletzung. Seit dem 30. Juni ist Kalas vereinslos, hielt sich seitdem selbst fit. An das Mannschaftstraining muss er nun aber erst vorsichtig herangeführt werden, um keine Verletzung zu riskieren.

Schalke: Weiterer Verteidiger soll noch kommen

Der Tscheche könnte übrigens nicht der letzte Profi sein, der beim FC Schalke 04 in diesen Tagen aufschlägt. Neben Kalas baggert Königsblau noch an Derry John Murkin. Der Linksverteidiger vom FC Volendam soll noch vor Transferverschluss aus den Niederlanden in Ruhrgebiet wechseln. Anders als Kalas wäre Murkin sofort einsatzbereit. Er steht mit Volendam voll im Saft.