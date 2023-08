FC Schalke 04: Oh weh! Ex-Aufstiegsheld erlebt Katastrophen-Debüt bei neuem Klub

Kein guter Start ins neue Fußball-Kapitel. Während der FC Schalke 04 in die 2. Liga taumelt, erlebt auch ein einstiger Aufstiegsheld einen bitteren Auftakt. Dabei wollte Martin Fraisl in Dänemark eigentlich wieder Erfolge feiern.

Nach dem Aufstieg mit dem FC Schalke 04 im Jahr 2022 ging es für den Keeper nach Bielefeld. Mit der Arminia stürzte er allerdings bis in die 3. Liga. Ein Wechsel zum FC Midtjylland sollte die bösen Geister vertreiben. Das gelang bei seinem ersten Einsatz nur bedingt.

FC Schalke 04: Bitteres Fraisl-Debüt

Am Sonntag war es endlich so weit. Fraisl hatte seinen Wechsel nach Dänemark bereits Anfang August bekannt gegeben, hatte sich seitdem aber gedulden müssen. Sowohl in der Liga als auch in den Qualifikationsrunden für die Conference League saß er bisher auf der Bank.

Das änderte sich im Spitzenspiel gegen den FC Nordsjaelland. Fraisl bekam das Vertrauen seines Trainers, der ihn in die Startelf beorderte. Ein Schachzug, der sich am Ende nicht auszahlte. Denn der Ex-Keeper des FC Schalke 04 erlebte beim 0:3 ein ganz bitteres Debüt.

Von der Abwehr allein gelassen

In der Hintermannschaft stimmte wenig. Ein Eckball brachte die Führung für Nordsjaelland. Fraisl war beim Kopfball von Marcus Ingvartsen chancenlos – hatte aber auch keinen Mitspieler am Pfosten postiert. In der Folge konnte der 30-Jährige einmal stark parieren, als ein gegnerischer Stürmer alleine auf ihn zustürmte.

Immer mehr offenbarte sich jedoch, dass es in der von Fraisl dirigierten Hintermannschaft so gar nicht stimmte. Einen Vorstoß über die Außen von Ibrahim Osman konnte Midtjylland nicht verhindern. An die anschließend scharfe Hereingabe auf den kurzen Pfosten kam Fraisl auch nicht ran, sodass Ingvartsen den Doppelpack schnürte.

Kurz vor dem Ende der Partie herrschte dann noch einmal ein heilloses Durcheinander. Midtjyllands Verteidiger bekamen den Ball im eigenen Strafraum nicht geklärt, wurden stattdessen vorgeführt. Das daraus resultierende 0:3 war der Schlusspunkt.

FC Schalke 04: Nächstes Fraisl-Drama?

Vor Wut schlug Fraisl auf den Rasen, schimpfte mit seiner Abwehr – doch das nützte nichts mehr. Nach einem erfolgreichen Saisonauftakt musste Midtjylland feststellen, dass es für die Spitzengruppe des Landes aktuell nicht reicht. Bleibt zu hoffen, dass der Keeper nicht ein erneutes Drama wie bei seiner letzten Station erlebt.