OP-Hammer: Daniela Katzenberger wagt den nächsten Beauty-Eingriff

In der neuesten Folge ihrer Realityshow bei VOX zeigt sich Daniela Katzenberger (38) beim Beauty-Doc. Die beliebte TV-Persönlichkeit ist bekannt dafür, offen über ihre kosmetischen Eingriffe zu sprechen. Diesmal geht es um eine Narbe, die sie seit Jahren stört.

Daniela hat bereits einige Schönheits-OPs hinter sich. Ob Brust-OP, Lidstraffung oder das Entfernen ihrer tätowierten Augenbrauen – sie nutzt die Möglichkeiten der ästhetischen Medizin. Doch jetzt ist es eine Kaiserschnittnarbe, die beseitigt werden soll. Diese Narbe entstand bei der Geburt ihrer Tochter Sophia vor neun Jahren und hat sich nie wie gewünscht zurückgebildet.

Daniela Katzenberger lässt sich erneut operieren

Schon 2018 versuchte sie, die Narbe durch eine Laserbehandlung zu verbessern – leider ohne Erfolg. „Bei mir sieht das aus, wie so ein Briefschlitz. Da kann ich ein Auto drin parken“, scherzte sie einst. Doch jetzt will sie das endgültig ändern. Getreu ihrem Motto: „Wenn es dir Lebensqualität nimmt, dann ändere es“, sucht Daniela einen erfahrenen Chirurgen auf.

Der Arzt erklärt, dass die Narbe unterfüttert werden kann, da darunter natürliches Fettgewebe fehlt. Mit feinem Fett kann die Narbe aktiviert und zur Regeneration angeregt werden. Durch Training und Ernährungsumstellung hat Daniela einiges an Fett in Muskelmasse verwandelt. Doch eine Problemzone blieb: Ein Fettpolster im Nacken, das sie stört.

Daniela: „Ich habe da so einen Fettbuckel im Nacken. Der stört mich schon lange und schränkt mich ein.“ Bei der Operation wird dieses Fett abgesaugt und in die Narbe injiziert. Der Eingriff dauert zwei Stunden und verläuft ohne Komplikationen. Ob Daniela mit dem Ergebnis zufrieden ist, wird sich erst in der Zukunft zeigen.