FC Schalke 04 testet gegen SSV Ulm: Nach Ticket-Frust – nächste bittere Nachricht für Fans

Kommt die Länderspielpause vielleicht doch zu einem optimalen Zeitpunkt für den FC Schalke 04? Nach dem verkorksten Saisonstart mit drei Niederlagen, einem Unentschieden und nur einem Sieg kann Cheftrainer Thomas Reis nun an Fehlern und Problemen seiner Mannschaft arbeiten.

Dafür hat der FC Schalke 04 ein Testspiel gegen Drittligist SSV Ulm vereinbart. Viele Fans werden zur Partie anreisen, doch die daheimgebliebenen Anhänger schauen jetzt in die Röhre. Es gibt nämlich bittere Nachrichten.

FC Schalke 04: Bittere Nachricht für Fans

Egal, ob in der Sommerpause oder in der Länderspielpause: In den meisten Fällen gibt es bei den Testspielen des FC Schalke 04 die Möglichkeit, die Partie zu Hause auf der Couch zu schauen. Oftmals sind die Partien nämlich weiter weg. Dafür bietet S04 den Anhängern einen Livestream auf YouTube an.

Doch für die Begegnung gegen den SSV Ulm am Freitag (8. September, 18.30 Uhr) gibt es schlechte Nachrichten für die Fans. Der Klub verzichtet auf eine Übertragung, berichtet „Ruhr24“. Weder auf der Homepage noch auf YouTube wird S04 die Partie streamen. Ob der Drittligist die Partie live übertragen wird, ist eher unwahrscheinlich.

Heißt also: Wer das Testspiel sehen will, muss schon nach Ulm reisen. Da gab es aber schon vor einigen Wochen große Aufregung über die Ticketpreise. 33 Euro müssen Fans für einen Sitzplatz auf der Haupttribüne zahlen, 22 Euro auf der Gegengerade. Ein Stehplatz kostet 16,50. Die S04-Fans waren damit überhaupt nicht einverstanden (hier mehr dazu).

Fans sind enttäuscht

Die Entscheidung des FC Schalke 04, dass die Partie nicht live übertragen wird, sorgt für eine große Enttäuschung bei den Anhängern. „Finde ich echt schade. Kann leider nicht über 500 Kilometer fahren und hätte das Spiel gerne zu Hause gesehen“, „Warum denn das jetzt auf einmal? Na toll, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll“ und „Das wäre das einzig Positive an der Länderspielpause gewesen und jetzt wird es nicht mal übertragen“, heißt es von den Anhängern in den sozialen Netzwerken.

Somit werden die S04-Fans wohl auch nicht das Debüt von Neuzugang Tomas Kalas sehen. Der Tscheche fehlte in Wiesbaden (1:1) noch, weil er Trainingsrückstand hatte. Für das Ulm-Testspiel wird er sicherlich einige Minuten bekommen, um sich zu zeigen.