FC Schalke 04: Preisfrust bei Tickets! Diese Preise versteht kaum ein Fan

Länderspielpausen werden oft genutzt, um Testspiele zu absolvieren und die Mannschaft im Spielfluss zu halten. So macht es auch der FC Schalke 04 in der ersten FIFA-Abstellungsperiode der laufenden Saison. Königsblau tritt am Freitag (8. September) beim Drittligisten SSV Ulm 1846 an.

Doch allzu groß ist die Vorfreude der Fans des FC Schalke 04 auf dieses Spiel nicht wirklich. Der Grund dafür liegt weder an dem Gegner oder an der – für viele Fans – weiten Anreise, sondern an den Preisen, die für das Spiel aufgerufen werden.

FC Schalke 04: Testspiel-Preise erschüttern S04-Fans

Dass viele Anhänger der Knappen ihr Team auch bei Testspielen durch die Republik begleiten, ist längst kein Geheimnis mehr. Vor allem wenn ein attraktiver Gegner und ein besonderes Stadion wartet, reisen die Fans von Blau-Weiß gerne zu Freundschaftsspielen. So wird es wohl auch beim Test in Ulm sein.

Doch wer in Ulm dabei sein möchte, muss für ein Testspiel verhältnismäßig tief in die Tasche greifen – die Preise für das Spiel in Ulm haben es in sich. Für eine Stehplatz-Karte bezahlt man 16.50 Euro. Zum Vergleich: eine Karte für die Nordkurve kostet in der laufenden Zweitliga-Saison ein Euro weniger. Auch in der Bundesliga hatte dieser Bestand.

Die Fans, die die Mannschaft von Thomas Reis auf einem Sitzplatz zuschauen möchten, bezahlen noch mehr, teilweise sogar deutlich mehr. Eine Sitzplatz-Karte auf der Gegengerade kostet 22 Euro, auf der Haupttribüne ganze 33 Euro. Eine Sitzplatz-Karte in der Preiskategorie drei kostet auf Schalke dagegen nur 31 Euro.

Viele Fans können diese hohen Preise für ein Testspiel nicht nachvollziehen. Vor allem in den sozialen Medien hagelte es heftige Kritik für diese stolzen Summen. „Das ist eine absolute Frechheit für ein Testspiel“, schrieb ein User auf Twitter. Ein anderer betonte: „Die wollen halt Profit mit uns machen, ist ja nichts Neues.“

Pokal-Vereinbarung wird endlich eingelöst

Der Hintergrund des Testspiels ist die erste DFB-Pokalrunde 2020/21. Damals trafen der SSV Ulm und der S04 aufeinander. Wie üblich hat der Amateurverein in der ersten Pokalrunde Heimrecht. Aufgrund von damals geltenden Corona-Regelungen tauschten die beiden Klubs jedoch das Heimrecht und trugen das Spiel (Endstand: 3:1 für die Knappen) in der Veltins-Arena aus.

„Beide Vereine hatten damals vereinbart, dass der S04 im Gegenzug in Zukunft ein Testspiel in Ulm bestreiten wird. Dieser Plan wird nun in die Tat umgesetzt“, heißt es vonseiten des Revier-Klubs.