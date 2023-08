FC Schalke 04: War’s das schon? S04-Star nach Albtraum-Start vor ungewisser Zukunft

Für diesen Moment hatte Niklas Tauer lange gekämpft. Sehr lange. Doch aus dem ersehnten Debüt für den FC Schalke 04 wurde in Windeseile ein Albtraum. Nach nur einer Halbzeit zog Thomas Reis die Notbremse und nahm ihn wieder raus.

Ein bitterer Tiefschlag für den 22-Jährigen. Und nicht der erste. Unter Reis sah die Mainz-Leihgabe bislang keine Sonne. Nun endete die erste Bewährungschance im Desaster. Nach nur einem Drittel seiner Leihzeit beim FC Schalke 04 steht Tauer vor einer ungewissen Zukunft.

FC Schalke 04: Tauer-Debüt wird zum Albtraum

Argumente sammeln konnte Niklas Tauer bislang nur im Training. Am 1. Januar war er als Erster der dringend benötigten Winterverstärkungen auf Schalke angekommen. Helfen durfte er aber nicht. Reis setzte ihn kein einziges Mal ein, nominierte ihn größtenteils nicht einmal in den Kader. Selbst in Zeiten personeller Not setzte der S04-Coach nicht auf ihn.

Hinter vorgehaltener Hand tuschelten manche Fans im Sommer schon, ob ein Abbruch der anderthalbjährigen Leihe sinnvoll wäre. Nun stand Tauer in Braunschweig plötzlich in der Startelf. Endlich bekam er die große Chance, sich zu beweisen – doch das Debüt wurde zum Horror.

Reis zieht die Notbremse

Dabei ging es eigentlich ganz gut los. „Er ist sehr gut reingekommen, die ersten Aktionen waren sehr positiv“, sagte Reis nach dem desolaten 0:1 in Braunschweig. Doch dann wendete sich das Blatt. Zweimal in den ersten fünf Minuten musste Tauer behandelt werden, ein Tritt aufs Gesicht hinterließ deutliche Spuren. Dann war der gute erste Eindruck wie weggeblasen.

Tauer brachte nichts mehr zustande. Obendrein leitete sein katastrophaler Fehlpass das Gegentor und damit die Niederlage ein. Schon nach 45 Minuten zog der Trainer die Reißleine und wechselte ihn aus. „Ich hatte das Gefühl: Mensch, jetzt ist er ein bisschen durcheinander. Auch die Flanken kamen nicht mehr“, erklärte Reis. Einen Zusammenhang mit dem Gesichtstreffer schloss er aber aus.

Raus zur Pause – wie geht’s jetzt weiter?

Wie geht es für Niklas Tauer jetzt weiter? Nach neun Monaten ohne Einsatzminute und nun einem völlig verkorksten Debüt dürfte sein Standing bei Thomas Reis weiter gelitten haben. Auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld stehen die Chancen aufgrund großer Konkurrenz schlecht. Auf der rechten Abwehrseite, wo er in Braunschweig aushalf, kehrt mit Cedric Brunner die Stammkraft zurück.

Tauer droht eine zähe Saison. Weil die Außenverteidiger-Positionen dünn besetzt sind, ist ein Abbruch der Leihe aber unwahrscheinlich, solange kein Ersatz gefunden ist. In einem wichtigen Abschnitt seiner noch jungen Karriere droht dem 22-Jährige die trostlose Rolle als Ergänzungsspieler. Eine Aussicht auf Besserung ist seit Sonntag kaum zu erkennen.