Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04: Reis überrascht mit Aufstellung – Leihgabe erstmals in der Startelf

Nach dem Pokalerfolg in Braunschweig ist der FC Schalke 04 heute erneut an der Hamburger Straße zu Gast – dieses Mal geht es um wichtige Punkte in der Liga. Nach zwei Pflichtspiel-Siegen am Stück möchte das Team von Thomas Reis auch das zweite Spiel gegen die Eintracht gewinnen.

Im Vergleich zum Aufeinandertreffen im Pokal gibt es gleich mehrere spannende Kaderveränderungen beim FC Schalke 04. Während man den Ausfall eines Leistungsträgers hinnehmen muss, darf man sich über die Rückkehr wichtiger Akteure freuen. Dazu dürfen sich auch zwei Youngsters Hoffnung auf einen Einsatz machen.

FC Schalke 04: Tauer rückt in die Startelf, Fährmann zurück

Was sich schon unter der Woche abgezeichnet hatte, ist nun offiziell. Cedric Brunner fehlt dem S04 im Liga-Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Für ihn rückt Thomas Ouwejan nach seiner Verletzung zurück in die Startelf. Niklas Tauer rückt auf die rechte Verteidigungsseite und vertritt somit den verletzten Brunner. Der gelernte Sechser spielte schon in der Vorbereitung das ein oder andere Mal in der Abwehr und bekommt von Reis nun den Vorzug vor Henning Matriciani.

Dazu steht auch Sebastian Polter nicht im Aufgebot von Königsblau. Der Angreifer hatte sich im Abschlusstraining eine Fleischwunde am Fuß zugezogen und fällt somit ebenfalls auf. Für den Stürmer rückt Youngster Keke Topp in den Kader. Das Talent überzeugte zuletzt im Testspiel gegen die U23 und verdient sich nun einen Platz im Reis-Kader.

Besonders erfreulich für den S04: Ralf Fährmann schafft erstmals in dieser Saison den Sprung in den Kader. Nach seiner Muskel-Verletzung ist die Knappen-Legende nun wieder zurück und nimmt, vorerst als Nummer zwei, auf der Bank Platz.

Kabadayi erstmals im Kader

Eine weitere Änderung gibt es auf den offensiven Außen. Für Dominick Drexler beginnt Bryan Lasme. Der schnelle Außenspieler überzeugte sowohl gegen Kaiserslautern als auch im Pokal gegen Braunschweig und bekommt nun den verdienten Lohn, seinen ersten Startelf-Einsatz.

Auch Yusuf Kabadayi bekommt die Belohnung für seine guten Leistungen im Training. Die Bayern-Leihgabe steht erstmals im Aufgebot des S04 und könnte somit in Braunschweig ihr Debüt für Königsblau geben.