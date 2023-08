FC Schalke 04: Weitere Neuzugänge in Sicht? S04-Boss mit klarerTransfer-Ansage

Knapp zwei Wochen haben die Verantwortlichen des FC Schalke 04 noch Zeit, den Kader für die zweite Liga anzupassen und weiter zu verbessern. Vor allem im Defensiv-Bereich ist der Pottklub schmal aufgestellt – seit Wochen gibt es Gerüchte über mögliche

Neuzugänge auf den defensiven Außenpositionen.

Doch bis jetzt hat der FC Schalke 04 keinen neuen Abwehrspieler präsentiert und das Transferfenster neigt sich langsam dem Ende zu. Doch Sportvorstand Peter Knäbel bleibt gelassen und gibt indessen ein Transfer-Versprechen ab.

FC Schalke 04: „Werden da auf jeden Fall noch etwas machen“

Der Saisonstart des S04 ist im Großen und Ganzen durchaus geglückt. Gegen den HSV gab es zwar eine bittere Auftaktniederlage, doch sowohl gegen Kaiserslautern in der Liga und in Braunschweig konnte man gewinnen. Besonders das Weiterkommen im Pokal war enorm wichtig – für den Kopf und für den Geldbeutel.

Doch trotz des soliden Saisonstartes sieht man beim S04 noch viel Verbesserungspotenzial. Das bezieht sich unter anderem auf die Defensive, die in den ersten drei Spielen noch nicht allzu gefestigt schien. Vor allem in der Breite ist Königsblau dort nicht besonders gut aufgestellt.

+++ FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Fan-Traum von IHM zerplatzt +++

Das wird sich in den kommenden 14 Tagen bis zum Transfer-Schluss jedoch noch ändern, versprach Knäbel im Live-Podcast „Fußball-Inside“ gegenüber der WAZ. „Rundum haben wir noch viel Luft nach oben – auch und besonders in der Defensive. Wir sind uns, denke ich, alle einig, dass wir das auf jeden Fall noch etwas machen werden“, betonte der 56-Jährige. Auf eine Nachfrage des Moderators, ob da denn in jedem Fall noch etwas passieren wird, antwortete Knäbel mit einem klaren „Ja“.

Stammplatz-Konkurrent oder Back-Up?

Wie genau die Lösungen in der Defensive aussehen werden, verriet Knäbel jedoch nicht. Immer wieder wird spekuliert, ob man einen neuen Spieler holt, der mit Thomas Ouwejan auf links oder Cedric Brunner auf rechts um den Stammplatz kämpfen soll oder ob „nur“ ein Back-Up für eine oder sogar für beide Positionen geholt wird.

Mehr Themen:

Da sowohl Ouwejan als auch Brunner immer mal wieder mit kleineren Blessuren und Verletzungen zu kämpfen haben, ist es durchaus wichtig, sich über beide Optionen Gedanken zu machen. Vor allem Ouwejan zeigte in der vergangenen Bundesliga-Saison, dass man nicht immer auf ihn zählen kann – auch wenn seine Qualität, vor allem in der zweiten Liga, unbestritten ist.