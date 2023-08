FC Schalke 04: Braunschweig will Revanche für Pokal-Pleite – ändert sich DADURCH alles?

Kann der FC Schalke 04 ein weiteres Mal gegen Eintracht Braunschweig siegen? Nach dem 3:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals steht in der Liga gleich das nächste Aufeinandertreffen an. Bei diesem könnte einiges anders laufen.

Chancenlos war der BTSV nämlich keineswegs, scheiterte am Ende jedoch an der gnadenlosen Effizienz des FC Schalke 04. Nun will man Revanche für das Ausscheiden. Eine Sache könnte beim Rematch vieles ändern.

FC Schalke 04: Gegner kann sich freuen

Wenn die Knappen am Sonntag erneut nach Niedersachsen reisen, könnte sie eine andere Mannschaft empfangen als am vergangenen Freitag. Denn bei den Braunschweigern kehrten in dieser Woche zahlreiche verletzte oder angeschlagene Spieler zurück.

++ Thomas Reis verdreht die Augen – „Das alte Schalke ist erkennbar“ ++

Das gibt Cheftrainer Jens Härtel nach nun drei Pflichtspielpleiten zum Start Hoffnung, die Wende einleiten zu können. Besonders wichtig könnte die Rückkehr von Verteidiger Robert Ivanov werden.

Schlüsselspieler kann endlich eingreifen

Den Finnen holte der kommende Gegner des FC Schalke 04 im Sommer, um die Defensive zu stabilisieren. Kurz vor dem Saisonstart verletzte er sich dann aber. Weder gegen Kiel noch gegen Magdeburg konnte er seiner Mannschaft helfen. Im Pokal saß er zwar schon wieder auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz.

Das dürfte am Sonntag anders sein. Ivanov hat das Mannschaftstraining absolviert und ist für sein Zweitliga-Debüt bereit. Der Schalker Angriff könnte als vor neue Aufgaben gestellt werden, die Simon Terodde und Co. lösen müssen.

FC Schalke 04: Weitere Spieler zurück

Neben Ivanov sind weitere Spieler wie Danilo Wiebe wieder vollends fit. Eine Verstärkung für die strauchelnde BTSV-Mannschaft. Allerdings sind auch bei den Knappen Änderungen in der Startelf nicht ausgeschlossen. So dürfte mit großer Sicherheit beispielsweise Thomas Ouwejan sein Comeback geben.

Ein weiteres Augenmerk dürfte auf der Besetzung des rechten Flügelspielers liegen. Zuletzt setzte der FC Schalke 04 dort auf Dominick Drexler – eine bei den Fans umstrittene Wahl. Mit Soichiro Kozuki, Yusuf Kabadayi oder Kenan Karaman hat man dort weitere Alternativen.