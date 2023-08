FC Schalke 04: Sorgen um Leistungsträger – ausgerechnet ER droht verletzt auszufallen

Nach Braunschweig ist vor Braunschweig – das ist derzeit die Devise des FC Schalke 04. Denn nach der Pokal-Partie bei den Niedersachsen muss Königsblau am kommenden Sonntag (20. August, 13.30 Uhr) auch in der Liga an der Hamburger Straße ran.

Doch vor dem zweiten Spiel in Braunschweig kommen erneut Verletzungssorgen auf. Während im Pokal noch Thomas Ouwejan angeschlagen fehlte, könnte der FC Schalke 04 in der Liga nun auf der anderen Abwehrseite umdenken müssen.

FC Schalke 04: Brunner fehlt im Mannschaftstraining

Dass die Defensive von Königsblau knapp besetzt ist, ist kein großes Geheimnis. Sowohl für die linke als auch für die rechte Seite fehlt noch mindestens ein Back-Up. Man hat Spieler wie Kerim Calhanoglu oder Mehmet Aydin abgegeben, neue Spieler sind jedoch weiterhin Fehlanzeige.

Dies erhöht den Druck bei möglichen Ausfällen. Das sah man schon im Pokal – Thomas Ouwejan fehlte verletzt und Henning Matriciani musste aushilfsweise erneut hinten links einspringen. Nun könnte der Defensiv-Allrounder nach rechts hinten wandern. Stammkraft Cedric Brunner fehlt zu Beginn der neuen Trainingswoche und droht laut „WAZ“ das dritte Zweitliga-Spiel der Saison zu verpassen.

Der Defensiv-Akteur hat im Pokalspiel bei der Eintracht einen Schlag abbekommen und konnte noch nicht wieder trainieren. Zwar ist bis zum Spiel noch eine Menge Zeit und die Heilung kann noch weiter fortschreiten. Doch dass nach Ouwejan binnen weniger Tage auch der andere Außenverteidiger Probleme hat, zeigt, wie groß die Not nach Alternativen auf den Positionen ist.

Ouwejan wohl wieder mit an Bord

Während Brunner für das Spiel in Braunschweig fraglich ist, wird Ouwejan wohl wieder mitwirken können. Der Niederländer hatte sich im Spiel gegen Kaiserslautern leicht verletzt und wurde bis zum Pokal-Match nicht rechtzeitig fit. Am Montag (14. August) stand der Linksverteidiger jedoch wieder auf dem Platz. Somit wird Ouwejan wohl wieder in die Startelf des S04 rücken.

Die Entscheidung, ob Brunner tatsächlich in Gelsenkirchen bleiben wird, entscheidet sich erst kurz vor der Abreise. Bis dahin dürfen die Knappen-Fans sich Hoffnungen machen, dass Brunner doch noch rechtzeitig fit wird.