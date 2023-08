FC Schalke 04: Karriere-Talfahrt für Ex-Star immer schlimmer – jetzt soll es ausgerechnet HIER besser werden

Mit sechs Treffern war er in Schalkes Abstiegssaison 2020/2021 nicht nur der beste Torschütze, sondern auch einer der wenigen Lichtblicke beim FC Schalke 04. Wenige Monate sollte sein Weg bei S04 aber schon zu Ende gehen, er entschied sich für einen Wechsel. Die Rede ist von Matthew Hoppe.

Der damals 19-Jährige verließ den FC Schalke 04 und wollte im europäischen Fußball Fuß fassen. Der Plan ging schief, Hoppes Karriere wurde zur Talfahrt. Jetzt kickt er schon für seinen vierten Klub innerhalb von zwei Jahren.

FC Schalke 04: Ex-Star Hoppe wechselt schon wieder

Für 3,5 Millionen Euro ging Matthew Hoppe 2021 von Schalke zu RCD Mallorca. Eine Summe, die die klammen Königsblauen gut gebrauchen konnte und Hoppe gleichzeitig einen Wechsel zu einem spanischen Erstligisten ermöglichte.

Bei Mallorca konnte der Ex-Schalke-Star sich aber nicht durchsetzen. Sieben Kurzeinsätze und nur eine Vorlage standen am Ende der Saison zu Buche. Für Hoppe war deshalb nach einer Spielzeit schon wieder Schluss. Er schloss sich dem englischen Zweitligisten FC Middlesbrough an. Auf mehr als sechs Kurzeinsätze für die Profis und fünf Einsätze (fünf Tore) für die 2. Mannschaft kam er in der Hinrunde aber auch nicht.

In der Rückrunde wurde er nach Schottland an Hibernian FC verliehen, schoss dort bei neun Einsätzen immerhin ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor. Der Durchbruch blieb Hoppe aber wieder einmal verwehrt. Deshalb hat er nun den nächsten Wechsel vollzogen, seinen vierten Wechsel in drei Jahren.

Wird in der Heimat alles besser?

Hoppe wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zu den San Jose Earthquakes in die Major League Soccer. Er geht also den Schritt zurück in sein Heimatland, um dort endlich den nächsten Schritt zu gehen. Hoppe ist Kalifornien groß geworden, kickte in der Jugend unter anderem für LA Galaxy und wechselte 2019 von der Barca Academy zum FC Schalke 04. Jetzt setzt er seine Karriere in den USA fort.