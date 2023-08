Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04: Böse Szene sorgt für blankes Entsetzen – „Seid ihr bekloppt?“

Rematch in Niedersachsen. Neun Tage, nachdem Eintracht Braunschweig und der FC Schalke 04 schon im Pokal aufeinandertrafen, gab es in der Bundesliga das nächste Duell. Nach der 1:3-Pleite sannen die Löwen auf Rache.

Hitzig war allerdings nicht nur das Wetter, sondern auch die Stimmung auf dem Platz. Die Heimmannschaft ging früh rustikal zu Werke – und schoss dabei auch übers Ziel hinaus. Eine böse Szene sorgte bei den Zuschauern von Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04 für blankes Entsetzen.

Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04: Tauer leidet

Keine Frage, an seinen ersten Einsatz für die Königsblauen wird sich Niklas Tauer wohl lange erinnern. Thomas Reis stellte die Leihgabe am Sonntagmittag (20. August) erstmals auf. Allerdings wandelte sich die Freude bei Tauer schnell in Schmerz.

Die Spuren in Tauers Gesicht sind deutlich zu sehen. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Früh in der Partie räumten die Braunschweiger den 22-Jährigen gleich zwei Mal ab. Beide Male musste er behandelt werden. Für Entsetzen sorgte bei vielen Fans, dass der S04-Profi nach der zweiten Behandlung immer noch weiterspielte.

Dicke Beule im Gesicht

Tauer hatte bei Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04 den Fuß von Robin Krauße ins Gesicht bekommen. Anschließend prangte eine gut sichtbare und vor allem dicke Beule an seinem Kiefer. Jedoch gab es keine Anzeichen von der Bank ihn rauszunehmen. Eine Entscheidung, die viele Fans in den sozialen Netzwerken kritisierten:

„Seid Ihr bekloppt? Wechselt den Tauer aus.“

„Alter, nehmt Tauer runter. Das Gesicht ist komplett deformiert.“

„Was muss Tauer bitte alles einstecken?.“

„Dass Tauer mit dem Flatschen weiterspielt, ist unverantwortlich.“

„Unverantwortlich Tauer so weiterspielen zu lassen…“

„Nehmt Tauer runter!“

„Wechsel den aus, sieht schrecklich aus.“

Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04: Wieder verletzt?

Ob Tauer eine Verletzung davon getragen hat, die ihn nachhaltig beeinträchtigen wird, bleibt abzuwarten. Erst zur Halbzeit reagierte Thomas Reis und nahm seinen Spieler runter. Eine erneute Verletzung wäre für Tauer ein bitterer Rückschlag.

Bereits als er im Januar bei den Knappen aufschlug, verletzte er sich und zog sich einen Muskelfaserriss zu. Jetzt will er sich endlich nachhaltig beweisen.